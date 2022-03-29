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【業績】中國信達去年少賺9%至120.6億人幣　每10股派94.81分人幣　料商業銀行不良貸款仍處高水平

股市 18:39 2022/03/29

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中國信達去年少賺9%至120.6億人幣

中國信達 （01359） 去年純利為120.6億元（人民幣，下同），按年跌9%，平均股東權益回報率（ROE）7.15%，平均總資產回報率（ROA）0.84%。中國信達擬派末期息每10股0.9481元。

去年持續經營活動產生的收入按年跌2.4%至977.3億元。期內，利息收入升5%至251億元，不良債權資產公允價值變動收入升23.3%至154.8億元，其他金融工具公允價值變動收入升16.8%至146.7億元，但以攤餘成本計量的不良債權資產收入按年下降29.7%至134.7億元，存貨銷售收入亦跌16.2%至203.9億元。

去年集團收購經營類不良債權資產公允價值變動按年升32.7%，而收購經營類業務新增收購及處置規模亦有所增加，分別增至523.3億元至484.6億元。

中國信達指，實現高質量發展的過程中，防範化解重大金融風險的任務依然較重，預計商業銀行不良貸款仍處於較高水平，信託等非銀金融機構不良資產處置加快，存量高風險 機構將持續壓降風險。債券市場違約規模繼續擴大，房地產市場、地方政府債務平台 加快風險出清。

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港股 中國信達（01359）

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