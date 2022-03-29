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【俄烏局勢】G7拒絕用盧布購買俄羅斯天然氣　德：普京明顯是進退兩難

環球政經 13:13 2022/03/29

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俄羅斯總統普京上周稱，對俄「不友好」的國家若想購買當地天然氣，就要以盧布支付。德國今日代表七大工業國集團（G7）表示，拒絕普京的「提議」，同時又批評對方的做法是違約，又指普京作出的這番言論，明顯是處於一個進退兩難的局面。

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

G7成員包括法國、德國、意大利、日本、美國、英國和加拿大，德國是今年的主席國。德國能源部長羅伯特哈貝克（Robert Habeck）表示，G7的部長都完全同意，普京的要求無疑是單方面違反合約。

以往各國向俄國購買天然氣，大多數以歐元或美元付款。哈貝克又稱：「以盧布購買是不可接受的，我們將敦促受影響的公司不要遵循普京的要求。」

【俄烏事件】疫情戰火夾擊大市  精選10隻避險港股【見下頁

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本周一有記者向俄羅斯克里姆林宮查詢，如果歐洲國家拒絕以盧布購買，俄羅斯是否會削減對方的天然氣供應，當時克里姆林宮發言人Dmitry Peskov表示：「我們不會免費供應天然氣。」

哈貝克則回應指，他們已對所有局面都有所準備。他續稱，普京要求以盧布購買天然氣，顯然是處於一個進退兩難的局面，否則他不會作出這樣的要求。而現時俄羅斯需要盧布來支援戰爭，例如支付軍隊費用。

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撰文 : 陳楚琨

七大工業國集團 戰爭 天然氣 經濟 俄羅斯 俄羅斯盧布 普京 歐元 美元
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