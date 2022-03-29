【二手樓價】麗城花園大單位劈價大平賣　呎價低過9千平市價近三成　皆因一個緣故

疫情之中，二手樓低市價成交時有出現，但少有單位以低市價逾一、兩成成交，近日荃灣麗城花園卻有事故單位以640萬元沽出，低市價近三成。中原地產余俊文表示，市場錄得一宗麗城花園事故單位成交，為3期4座高層C室，實用面積742平方呎。單位原則四房間隔，已改為三房間隔。單位去年底叫價850萬元，近日減至700萬元，最終以640萬元沽出，減幅近25%，折合實用呎價8,625元。同類單位正常造價約900萬元，是次成交低約29%。

據了解，原業主於1996年7月以365萬元買入單位，持貨近26年轉售，帳面獲利275萬元，升值75%。

余俊文指，荃灣區3月累錄120多宗成交，比2月多約7%，當中麗城區有22宗成交。他補充，麗城花園經過前兩個月的低迷期，1月及2月同錄7宗成交，至3月份成交量倍升，重上雙位數水平，暫錄得14宗成交，平均實用呎價12028元，比上月回升約1%。

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