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【網絡勒索】利用暗網洩漏個人敏感資料　勒索個案、金額創新高

科技 19:30 2022/03/29

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Unit 42近日發表報告，發現網絡犯罪分子趨向使用暗網（Dark Web）「洩密網站」，要脅發佈受害人的敏感數據，使勒索金額和個案於 2021年創下新高。（本報資料圖片）

網絡服務愈趨普及，銀行、醫療和專業機構的也數碼轉型，透過收集個人資料，於網上提供不同服務，但這也成為不法分子犯罪的工具之一。全球網絡安全領導企業Palo Alto Networks旗下調查團隊Unit 42近日發表報告，發現網絡犯罪分子趨向使用暗網（Dark Web）「洩密網站」，要脅發佈受害人的敏感數據，使勒索金額和個案於 2021年創下新高。

【黑客攻擊】太空狼人殺遊戲Among Us　完成緊急維修

Unit 42威脅情報團隊副主任Jen Miller-Osborn表示，許多勒索軟件組織透過在日常活動，如購買雜貨、為汽車入油，而至撥打緊急服務和醫療服務，收集人們的個人資料數據，並威脅發布受害者的個人私隱，繼而向他們收取贖金。

勒索金額急升144%　本港勒索軟件攻擊數量排名第10

據Unit 42《2022 年勒索軟件威脅報告》指，該團隊安全顧問於 2021年處理的案件中，平均贖金要求較昔日增加了144%至220萬美元（1,700萬港元），而平均支付金額增加 78%至 54萬美元（約420萬港元）。

Palo Alto Networks香港及澳門區總經理馮志剛表示，本港的勒索軟件攻擊數量急升，現為亞太區排名第10位。他亦指出，近年本港醫院和專業機構成為網絡攻擊者的主要目標，對大眾的個人資料甚至社會服務的運作都帶來威脅。

報告更透露了最受勒索軟件影響的行業為專業和法律服務、建築、批發和零售、醫療保健，以及製造業，相信各行各業也要加強網絡安全，以減低網絡攻擊勒索的風險。

【網絡攻擊】北韓黑客利用Chrome漏洞　入侵金融科技及媒體機構

【制裁俄羅斯】黑客組織「匿名者」：已盜取俄羅斯央行文件　即將公開3.5萬份機密文件

責任編輯：文睿

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