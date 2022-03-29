【科技巨頭】傳美司法部批准 針對Google蘋果等反壟斷法案

據《華爾街日報》報道，美國司法部周一（28日）批准了一項禁止亞馬遜（Amazon，美：AMZN）、Google母企Alphabet（美：GOOGL）、蘋果（Apple，美：AAPL）等大型科企的反壟斷法案，以防止大型科技平台偏袒自家產品和服務。

美國司法部負責立法事務的代理助理總檢察長Peter Hyun在一封致參議院司法委員會兩黨領導人的信件中指出，擁有市場主導地位的平台崛起對開放市場和公平競爭構成威脅，為消費者、企業、創新、彈性、全球競爭力和我們的民主帶來風險。

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大型科技公司曾表示反對該項議案立法， 稱將提高提供受歡迎服務的難度。反對者還表示，在線上市場、搜索引擎和應用程式商店，根據受歡迎程度而獲利是公平的。

但美國司法部則表達了不一樣的觀點，表示姐姐平台具有的領導地位會削弱其他創新公司的回報，降低創業和創新的動力，立法有望支持與這些平台相似的新技術發展，最終形成競爭上的制衡。

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責任編輯：黃苑筠