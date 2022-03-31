同城配送及最後一公里業務收入升幅顯著　順豐同城收入第一毛利轉正　全年業績亮眼

「新消費配送第一股」順豐同城(09699)昨公布上市後首份全年業績，去年收入81.7億元（人民幣，下同），按年大幅增加68.8%，為第三方即時配送行業收入第一。公司連續三年實現毛利╱損率改善，錄得毛利9,480萬元及毛利率1.2%，實現轉正；虧損則錄得8.99億元。值得注意的是，公司經調整淨虧損為6.67億元，按年僅增加0.6億元，主要來自上市費用相關成本。淨虧損率從2020年15.6%實現大幅收窄至截至年內的11%。公司經調整淨虧損率則已從2020年的12.5%收窄至年內的8.2%。毛利率、淨利潤率等數據持續改善情況比同行理想。



順豐同城兩大收入業務同城配送及最後一公里取得快速健康發展，分別錄得年收入增加58.1%至50.9億元及增加89.3%至30.7億元。其中，增長場景非餐配送收入增長顯著，按年大幅增加105%至18.7億元、下沉市場收入則按年增長89%至16.7億元，最後一公里服務覆蓋的市縣數量更擴大至超過1,900個。



佈局高速增長全場景全天候服務



為針對不同需求，順豐同城提供差異化的服務，採用全場景業務模式涵蓋廣泛的配送服務，從餐食配送等成熟場景到同城零售、近場電商和近場服務等增長場景。去年持續深化配送服務，包括收入按年增長超過165%的醫藥行業、服裝行業及數碼3C，以及收入增加逾95%的生鮮果蔬、鮮花綠植、蛋糕甜點等商家配送。通過覆蓋各種場景的專業可靠及24小時全天候即時服務，活躍商家數量同比大幅增加54.5%至逾258,000家，活躍消費者人數則增至1,060萬人，消費者規模按年實現翻倍，面向個人消費者業務收入已連續三年實現超過150%的同比增長，深受客戶包括家樂福﹑天虹﹑小米、OPPO等知名品牌所長期信賴。



獨立第三方定位 順豐集團加持展現優勢



目前其他同業多屬內部物流，只服務集團自身需求，而順豐同城則是唯一定位為獨立第三方即時配送平台，定位獨特並背靠順豐集團，與母公司建立由戰略合作夥伴與全國消費者組成的龐大客戶群。去年服務母公司月結客戶帶來9,780萬元的即時配送增量收入，持續為順豐同城帶來龐大的訂單量。在母公司加持助力下，順豐同城發展出的自己獨特流量，具發展潛力的個人C業務按年躍升152%，成績斐然。



同時，順豐同城憑藉大規模的運力池，補充及提升順豐集團的最後一公里配送能力，尤其是在旺季或缺乏本地運力的地區。雙方在各業務板塊帶來協同效應，深度整合「同城生態+」戰略佈局，為客戶定制一站式綜合供應鏈物流解決方案，有效擴大客戶覆蓋面並增加客戶忠誠度。



秉承順豐集團技術優勢，順豐同城持續科技投入，以領先的技術創新及數字化運營能力為基礎，支持公司的高效精細化運營。通過AI配對，對每個服務場景的高峰時段和訂單密度變化進行實時分析和精確重組，騎手可全天為多服務場景交付訂單，應對實時的訂單量波動，騎手效率的整體提高。截至去年底順豐同城活躍騎手數量按年增加32%至超過606,000人，時效達成率95%，對時效要求最高的餐飲外賣場景的平均配送時間僅26分鐘，高效於行業一般30多分鐘，並於693個城市提供夜間配送的24小時全天候服務。



順豐同城處於具增長潛力賽道



國內新消費市場升級推動中國消費市場更加強盛，即時配送市場快速增長，根據艾瑞諮詢的行業展望，預計2020-2025年中國即時配送服務行業年訂單量的複合年增長率為30.5%，獨立第三方即時配送服務行業的年訂單量從2016年至2020年年復合增長率達53.2%。隨著新消費的發展，獨立第三方即時配送服務將覆蓋更多的消費類別，預計2025年獨立第三方即時配送服務行業的年訂單量將進一步增至163億單，2020年至2025年的復合年增長率為40.1%，行業增長潛力巨大。



總體來看，順豐同城正處於行業爆發增長的成長期，全天候全場景及第三方配送定位能更好地滿足B端商家和C端消費者對高品質、即時性專業配送服務的需求，加上順豐集團協同效益，順豐同城將把握行業高速增長帶來的增長機會，於即時配送市場保持領先地位。

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