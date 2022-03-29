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【新冠疫苗】部分人接種後聽力受損 世衛宣布調查

環球社會熱點 18:15 2022/03/29

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瑞典一間非牟利組織報告指，全球20多國有數百民眾接種新冠疫苗後出現聽力受損問題。世界衛生組織（WHO）表示已經接獲相關報告，也會調查他們聽力受損是否與接種新冠疫苗有關。

【Omicron】BA.2肆虐 歐美多國確診飆升 【下一頁】

世衛於網站發布的通訊中透露，與世衛合作的瑞典非牟利組織Uppsala Monitoring Centre證實，全球錄得數百宗接種疫苗後的聽覺問題報告，包括367人出現耳鳴及164人聽力受損。

受影響患者分別來自英美及意大利等27個國家，年齡介乎19歲至91歲，近75%為女性。據悉，超過75%的患者是從事醫療行業。

部分人只有其中一隻耳受影響，而也有部分人雙耳耳鳴，不時出現嗡嗡聲或嘶嘶聲。據悉，有些患者的情況持續數月，不過大部分患者目前已經康復。

世衛指8成受影響人士均為接種輝瑞（Pfizer）疫苗，相信可能與他們大部分為首批接種疫苗的醫護，而當時輝瑞疫苗為率先推出的一款新冠疫苗。

美國白宮副發言人確診新冠 曾陪拜登訪歐洲 【下一頁】

世衛、美國疾控中心（CDC）及疫苗生產商均表示，目前並未發現人們打針後耳鳴的原因，而現階段也並無證據表明疫苗會導致任何聽力問題。

輝瑞發言人其後回應指，該公司發現旗下新冠疫苗與耳鳴個案之間不存在因果關係。

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責任編輯：鄭錦玲

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