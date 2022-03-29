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【業績│醫藥股】李氏大藥廠去年純利按年飈逾14倍　主因錄一次性收益23億　末期息維持3.1仙

股市 17:54 2022/03/29

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李氏大藥廠去年純利按年飈14.4倍　主因錄一次性收益23億　末期息維持3.1仙

李氏大藥廠 （00950） 去年純利按年飈14.4倍至19.9億元，擬派末期息3.1仙，按年持平。純利大增主因兆科眼科 （06622） 去年4月底分拆上市後，終止將公司於兆科眼科的投資確認為聯營公司時，獲一次性收益約23億元。

期內，收入增4.1%至12.7億元。引進產品的銷售額升10.5%至7.5億元，佔總收入59.2%，專利及仿製產品的銷售額跌4%至5.2億元。整體毛利率為63.7%。

由於長期病患藥物需求不受影響，故《可益能》®錄得增長15%；《菲普利》®通過品牌轉型、進軍非處方藥物領域，取得29.1%的增長；《蓋世龍》®及《善可舒》®等其他產品亦帶來收益增長貢獻。

李氏大藥廠指，在區內醫療開支總額增長下，中國醫藥市場長遠前景仍然亮麗， 惟 2022年的經營環境仍會因監管環境轉變而荊棘滿途。隨中國藥品集採計劃持續推進，預期標準藥銷售仍將為集團的主要收益來源，針對個別醫療需求缺口且議價能力較高的特種藥銷售，勢將成為集團新的增長動力。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：【業績│醫藥股】四環醫藥去年少賺12%、末期息連特別息派10.8分　醫美業務溢利增近10倍

李氏大藥廠（00950） 港股

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