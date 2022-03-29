【溫股知新】再次審視宏觀因素 優質股同你數一數

下一篇文章
【俄烏局勢】標普全球副總裁：美國將成為全球最大LNG出口國
其他股評時段:
02:00 恒指仍尋方向？
04:45 恒指10天綫及裂口成支持
06:08 恒指50天綫22965點又成關鍵阻力
08:40 Q&A 03800保利協鑫
12:40 02013 微盟集團
16:00 02130 嘉泓物流
21:55 03968 招商銀行
28:20 債息倒掛
30:10 03899 中集安瑞科
32:20 01211 比亞迪
41:15 02319 蒙牛乳業
44:34 00405 越秀房產基金
49:59 00868 信義玻璃 06865 福萊特玻璃
56:00 03996 中國能源建設
01:00:35 02331 李寧
《香港經濟日報集團》免責聲明
本節目竭力提供準確而可靠的資訊，但不能保證絕對無誤；資訊如有錯漏而令閣下蒙受損失，《香港經濟日報集團》概不負責。同時，節目內容僅作參考，並不構成要約﹑招攬﹑邀請﹑誘使﹑任何形式之申述或訂立任何建議／推薦。投資涉及風險，閣下在作出投資決定時，務請運用個人獨立思考能力；如因節目內容／相關建議招致損失，概與《香港經濟日報集團》無關。談話內容純屬講者個人意見，並不代表《香港經濟日報集團》之立場。講者會有買賣。
【請將 iMoney智富雜誌 專頁設定為 "搶先看/See First"】
#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv
#iMoney網站: imoneymag.com
#iM名家股市評論: https://inews.hket.com/sran013-5/iMTV+
#iMoney訂閱計劃: http://imoney.hket.com/im/subscription
欄名 : 溫股知新