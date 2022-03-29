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【業績｜醫療股】希瑪眼科去年轉賺2186萬元　維持派末期息2仙、料立法會議員兼大股東林順潮可袋1366萬

股市 17:47 2022/03/29

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【業績 醫療股】希瑪眼科去年轉賺2186萬元　維持派末期息2仙、料立法會議員兼大股東林順潮可袋1366萬

希瑪眼科 （03309） 公布2021年業績，全年收益11.13億元，按年增59%；純利2186.1萬元，2020年同期蝕624.6萬元；每股盈利1.9仙；派末期息每股2仙，按年不變。

立法會議員林順潮為希瑪眼科大股東、主席兼行政總裁，以其持股量6.83億股或55.28%推算，林順潮可袋1366萬元末期息。

廣州眼科醫院下半年前開始投入運作

希瑪眼科稱，去年香港及內地的收益分別增長60.0%及58.1%至5.44億及5.69億元；整體毛利率增加4.5個百分點至32.2%。希瑪眼科稱，去年在內地進行多宗收購，其第七間及第八間眼科醫院分別位於廣東省惠州及福建省福州，前者先在2021年3月開始投入運作，後者則在12月開始試業。

希瑪眼科透露，第九間眼科醫院位於廣州，預期將於2022年下半年前開始投入運作，集團計劃在廣東省東莞、佛山和揭陽設立三家眼科醫院。此外，深圳南山的眼科中心預期將於2022年下半年開始投入運作。

今年1月希瑪眼科收購購「嘉賓眼科及激光矯視手術中心」全部股權及眼科視光集團的60%股權。

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港股 希瑪眼科（03309）

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