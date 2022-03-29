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【盈富基金2800】盈富基金換管理人後變相8折收費　道富每年仍與恒生齊分約2500萬

股市 17:40 2022/03/29

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【盈富基金2800】盈富基金換管理人後變相8折收費　道富每年仍與恒生齊分約2500萬

盈富基金 （02800） 宣布更換經理人，由美資行道富環球改由恒生銀行 （00011） 旗下恒生投資所管理，但道富銀行會繼續出任盈富基金信託人。盈富基金同時宣布，恒生投資上台後，會下調盈富基金管理費，首3年實質管理費減31%至0.022%，第4年起減至0.019%，即目前6成水平。

由於道富銀行同意下調盈富基金實質信託人費至新實質管理費的同一水平。若其他費率不變，盈富基金全年開支比率，有望由0.1%減至0.08%水平。

盈富基金最新資產淨值約1116億元，參考最新收費水平，恒生投資、道富銀行每年可分別收2455萬元。

參考盈富基金2020年年報，盈富基金該年支付約3000萬元管理費、3000萬元信託人費，另支付指數特許權費1330萬元。

目前盈富基金管理費、信託費按資產淨值分級收費，首150億元收0.05%年率，隨資產提高逐步減至0.025%。更換管理人後，分級制由0.025%至0.05%，下調到0.015%至0.045%。

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