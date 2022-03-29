【烏克蘭戰爭】俄烏和談據報開局冷漠 土總統：是時候有實際成果

俄羅斯和烏克蘭周二（29日）在土耳其，舉行新一輪和平談判。土耳其總統埃爾多安在和談開始時表示，是時候取得實際成果，指俄烏停火將令所有人得益。烏克蘭媒體報道指，雙方和談開始時態冷淡，兩國談判代表之間沒有握手。另外，英超球會車路士班主阿巴莫域治據報亦有出席和談現場。

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俄羅斯媒體報道指，談判在當地時間周二早上10時30分（香港時間下午3時30分）開始。埃爾多安（Recep Tayyip Erdogan）在和談開始時指，制止悲劇需要取決於雙方。他指俄烏皆有合法憂慮，雙方有可能達成能解決憂慮的協議。埃爾多安表示，現時正處於應期待談判取得實際性成果時期，俄烏雙方代表都正按照各自領袖指示，奠定和平基礎，強調立即停火及和平將令所有人受益。

惟烏克蘭電視台報道，和談開局時雙方態度冷漠，未有表示歡迎，亦未握手。烏克蘭總統幕僚波多利亞克（Mykhailo Podolyak）在社交平台Twitter上表示，各代表團正討論談判進程中的基本條款，亦正就所有具爭議問題展開工作。

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另外，外國媒體發放圖片中，俄羅斯財閥阿巴莫域治（Roman Abramovich）亦有出席和談。從圖片可見，阿巴莫域治並非坐俄烏代表團的主桌，而是坐在埃爾多安發言人卡林（Ibrahim Kalin）身旁，並戴著翻譯耳機。俄羅斯此前曾表示，阿巴莫域治在和談早期發揮作用，但現時進程正掌握在雙方談判代表團手中。阿巴莫域治是次現身談判，外界分析指證明其某程度上仍在參與。

埃爾多安上周五（25日）曾指，就談判的6個主題中的4個，俄羅斯及烏克蘭似乎已有所共識（an understanding），包括烏克蘭不加入北約，以及接受俄語為官方語言。但烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）上周曾指，任何於安全保障相關的憲法修訂都需通過全民投票決定。

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責任編輯：李俊儀