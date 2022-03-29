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名店變口罩店　羅素街租金大跌　曾為全球最貴商業街

股樓投資 18:12 2022/03/29

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銅鑼灣羅素街曾為全球租金最貴的街道，過往租客多數「非富則貴」，以名店為主。不過，多家名店先後撤出羅素街，由民生舖頂上，且吸引多家口罩店進駐。

市場消息指，羅素街59至61號地下B6號鋪，建築面積300平方呎，新近獲口罩店短租，月租約8萬元，平均呎租約266元，租金除了較上手大跌約60%，更較2013年高峰期的90萬元，勁跌90%。有代理透露，目前羅素街有至有6家口罩店。

翻查資料，上述舖位由資深投資者鄺惠邦持有，於2013年零售高峰期時，名牌首飾店Folli Follie曾以月租85萬元租用該舖，呎租高見2,833元，為全港呎租貴舖個案之一，但當自由行失色後，租金開始下跌。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

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撰文 : 黃卓賢

商舖 零售 銅鑼灣

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