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【日圓新低】日圓持續貶值創6年新低 每百日圓兌港元跌至6.3算

理財智慧 18:05 2022/03/29

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日本央行今年兩度出手，提出以0.25厘水平無限量購買10年期日本政府債券，繼續維持寬鬆貨幣政策，導致日圓持續貶值，令每百日圓曾兌6.3港元，是2015年下半年以來逾6年半低位，令不少市民心動，趁低兌換日圓以便投資或自用。不過有分析就預期，日圓後市或繼續疲弱，日圓兌每美元或會反覆下試150水平，即每百日圓將會低見5.21港元。

【青姐話】清明時節雨紛紛   港股幾時可翻身？

不少港人都期待日本能夠放寬入境限制，重新前往日本旅遊。日本政府宣布由本月開始，特別准許包括香港在內的部分地區入境者，只要打齊3針新冠疫苗即可免除隔離，但暫時只限留學生、商務旅客及長期逗留人士，觀光旅客並不包括在在內。

【失業援助】1萬元「臨時失業支援金」即日起接受申請 一文看清申請步驟【下一頁

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責任編輯：嚴浩文



 

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