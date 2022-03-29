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【廣告監管】美企推欺騙廣告吸客、涉違反壟斷法　遭聯邦貿易委員會起訴

商業 19:00 2022/03/29

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近日，美國報稅軟件TurboTax母企Instuit遭美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）起訴，指該企的報稅軟件廣答涉誤導性質，欺騙用戶可免費報稅。（官網圖片）

隨美國實施《反壟斷法》後，美國當局對各大企業的數據使用和廣告等的監管也愈趨嚴謹。近日，美國報稅軟件TurboTax母企Instuit遭美國聯邦貿易委員會（Federal Trade Commission，FTC）起訴，指該企的報稅軟件廣答涉誤導性質，欺騙用戶可免費報稅。

【WhatsApp】網絡安全專家：歐盟數位市場法　將損害WhatsApp加密

據《路透社》報道，FTC收到用戶投訴指TurboTax的廣告一再強調提供免費報稅服務，而事實上TurboTax僅對某些用戶免費，許多用戶在向TurboTax提交個人和企業的財務信息後，TurboTax才向用戶表示未能提供免費服務，要求用戶付費升級。

FTC指該企涉嫌違反《反壟斷法》及推出欺騙性廣告，表示已向美國加州北區地方法院提交訴訟。Instuit表示目前已增加可享用免費報稅服務的名額。

Intuit執行副總裁Kerry McLean發表聲明表示，對FTC選擇提出起訴感到失望，但對是次官司充滿信心，將會在法庭上提供事實證明。

【百物騰貴】企業加價抵成本上漲　美國前官員斥不合理、應自行承擔

【市場壟斷】慘遭排擠？   瑞典格價網將向Google索償

責任編輯：文睿

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