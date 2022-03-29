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【二手樓價】市況回暖　元朗區成交急增　尚悅908萬沽　創分層單位三年新高

股樓投資 17:34 2022/03/29

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樓市剛需不減，近日疫情緩和，買家紛紛出動睇樓尋寶，個別區域成交量更跑贏大市。中原地產王勤學表示，近日元朗區二手交投明顯加快，繼剛過去的周末連錄23宗成交，創今年最旺周末。他續指，區內本月累錄約120宗成交，市況逐漸回復正軌，而本月成交集中於二線屋苑，以尚悅最多，成交得錄15宗，PARK YOHO亦有12宗成交。

王勤學表示，元朗尚悅新近錄得一宗高價成交，單位為屋苑11座中層K室，實用面積743平方呎，三房套房間隔。單位原叫價938萬元，議價後以908萬元沽出，累減30萬元，折合實用呎價12,221元，成交價創屋苑分層單位三年新高。

據了解，原業主於2012年10月以701.4萬元買入單位，持貨9年半，帳面獲利206.6萬元或29%。

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撰文 : 謝昕蕎

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