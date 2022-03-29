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【周大調富格曲@iM網欄】德國科幻驚悚劇集《闇》

名人薈萃 17:19 2022/03/29

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居家抗疫期間，不少朋友都喜歡看電影、看劇集。最近，在網上串流平台發現了一套德國劇集《Dark》。英文《Dark》也許無甚特別，但中文譯名《闇》，卻頗有深度、有意思。負責中文譯名的高手應記一功。

自己曾長居於德國，相對於英文，德文更有一份親切感。不經不覺間，斷斷續續地看完了整整三季共二十八集的《闇》。某些劇集到第三季已經有略嫌鬆散、甚至有「拖戲」的跡象，但《闇》看似早已有所鋪排，劇集去到尾聲以至結局仍然保持高水準。

此劇集為 Netflix 第一部德語原創科幻驚悚劇集，由 Baran bo Odar 及 Jantje Friese  共同製作，以4K技術拍攝，曾獲多個獎項。全片以小鎮 Winden 為背景，故事主要環繞鎮內四個家庭、三代人之間錯綜複雜的關係及秘密。故事以愛因斯坦的名言作開場白：「過去、現在、未來之間的分別，只是持續存在的幻想。」（The distinction between the past, present and future is only a stubbornly persistent illusion.）

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

劇集的拍攝手法及氣氛就正如其劇名《闇》一樣，總是帶點陰沉。起初，片集以穿越時空為題，講述故事中的角色希望回到過去，從而改變現在甚至將來。時光機、時光倒流等題材，中外影片都屢見不鮮，但《闇》卻揉合了超自然、驚悚、懸疑及科幻等元素，將穿梭時空的概念發揮到極致。首先，故事發展到後期橫跨一百六十多年，由1888年至2053年，不同年代的人物角色多次在不同時空穿插。由於人物在不同的時空交錯出現甚至重疊，情況就像自己跟將來的我對談一樣，對演員的演技亦是一個挑戰。再者，《闇》的拍攝手法可謂典型的德國風格，結構精密完整，節奏緩慢而沉重，劇本、美指、選角、音樂以至拍攝都非常嚴謹。在虛構的人物及情節上，引述了宗教、宿命論、時間悖論、上帝粒子及蝴蝶效應等，把看似不可能的科幻劇情合理化、科學化。不知不覺間，觀眾容易被自己的潛意識及理性思考所引導，進入劇中的時光旅程及平衡時空。

網上不少評論稱之為「燒腦神劇」。觀眾不但要記性好，記得在不同時空發生而又相關的劇情，還要懂得「人面辨識」，辨認出同一角色在不同年代的面容。其實，劇組在選角方面已經做得非常細心，同一個角色的老、中、青版本，都找來輪廓外貌頗相似的演員。但看到後半段，還是有一點「燒腦」的感覺。這種「燒腦感」大概亦已在編劇意料之中。串流平台特意為此劇製作專頁，讓觀眾可以隨時查考箇中的來龍去脈及人物關係，替腦袋降降溫。

或許，稱之為「燒腦神劇」有點誇張。既然開場白已說明「只是持續存在的幻想」，好好享受「煲劇」這個過程就足夠了。

作者_Kalvin Chau（周雋賢）簡介：

德國音樂碩士，於歐洲及美加演奏。多次舉辦小提琴獨奏會，為香港電台第四台作錄音演奏。獲香港歌劇社邀請，於 Opera Passion IV 擔任客席指揮。任教於意大利 Casalmaggiore International Music Festival。熱心於音樂教育， 學生獲獎無數。

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欄名 : 周大調富格曲

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