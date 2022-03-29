【盈富基金2800】恒生投資獲選為 盈富基金新任經理人

盈富基金(02800)遴選新經理人終有結果。一如外界所料，恒生銀行(00011)旗下的恒生投資取代道富，成為盈富基金新一任經理人。

盈富基金表示，監督委員會早前聘請了一家在基金經理人遴選方面具有專業知識的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，以了解市場最新發展，並確保盈富基金的持續競爭力。檢討完成後，監督委員會認為恒生投資是最適合接任為盈富基金經理人，以保障單位持有人的利益。這項考慮到恒生投資有香港證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模最新市場發展和盈富基金的未來發展管理費等因素，而信託人亦支持監督委員會的有關決定，確保單位持有人的利益。

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盈富基金指出，新經理人已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合競爭條款。預計有關交接安排待取得監管批准後，將於今年第三季完成。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。新經理人、現任經理人和信託人之間將緊密合作，確保順利交接。

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恒生投資成為盈富的新經理人後，管理費將從現時每年0.025％至0.05％的分級管理費，下調至每年0.015％至0.045％。與現時管理費收費表相比，盈富基金於首三年的實質管理費將下調至每年0.022％。從第四年開始，新經理人會進一步下調實質管理費至每年0.019％。盈富基金信託人費用亦會於新管理費生效時同時下調至新實質管理費的同一水平。

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