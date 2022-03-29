【俄烏戰爭】烏克蘭最大網絡供應商遭網絡攻擊　連線服務較戰前下降13%

▲ 近日，烏克蘭國營電信運營商Ukrtelecom受到網絡攻擊，導致Ukrtelecom出現自戰事開始以來最嚴重的網絡中斷情況。（法新社資料圖片）

自俄羅斯向烏克蘭宣戰以來，烏克蘭各個企業和公營機構屢遭網絡攻擊，影響當地的網絡服務提供。近日，烏克蘭國營電信運營商Ukrtelecom受到網絡攻擊，導致Ukrtelecom出現自戰事開始以來最嚴重的網絡中斷情況。

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據外媒《BBC》報道，就服務範圍來看，Ukrtelecom為烏克蘭當地最大的固定網絡供應商，全國覆蓋率高達80%，惟近日遭到網絡攻擊，導致服務一度中斷，而該企提供的網絡連接性更較戰前下降了13%。

網絡供應商：已修復系統 不中斷關鍵基礎服務

Ukrtelecom表示，目前已成功修復系統，正逐步恢復服務。Ukrtelecom行政總裁Yuriy Kurmaz發表聲明指，為保護主要的網絡基礎設施，暫時不會中斷武裝部隊、軍事機構和關鍵基礎設施的用戶服務，惟為了確保國家網絡穩定和保護用戶資料，將暫時限制大多數私人用戶和企業客戶使用互聯網。

烏克蘭國家特別通信和信息保護局負責人Yuriy Shchyhol表示，目前當地其他的網絡服務仍如常運作，並讚揚Ukrtelecom對是次攻擊作出迅速反應，成功「擊退」了這次襲擊。

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責任編輯：文睿

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