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【室內設計】5人同住宇晴軒463呎單位 62萬重新規劃室內格局

理財智慧 22:45 2022/04/04

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今次介紹之居所位於長沙灣宇晴軒，463平方呎兩房單位5人同住，住戶成員包括戶主夫婦、2位囡囡及家傭，設計師按照各人需要，重新規劃室內格局，為每人設計出獨立的起居空間，全拆裝修連訂造家俬費用逾62萬元。

【青姐話】港股表面放鬆   實質殺機重重

改造主人房  一房變兩房

由於上手業主已將主人房及客房打通成一間大房，因此設計師Janet需要將之重新間隔為3個空間，讓夫婦、大女及細女均能各自擁有獨立房間。位於單位盡頭原有面積較大的主人房，改以房中房的布局一分為二予兩姊妹，至於原有客房則改為戶主夫婦的主人房。

單位平面圖（裝修前）

單位平面圖（裝修後）

主人房跟客飯廳一樣，用色上大量運用了白色及淺木紋色，感覺清新簡約，亦有助減少空間壓迫感。

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相比之下兩姊妹的房間用色繽紛得多。粉紅色的大女房，包括了上床下櫃及靠窗書枱，床邊設有大量書架，由於床尾已出窗台，因此上格床不能造得太高。書枱旁就是與主人房之間的間牆櫃之背面，設計師特別在此加設了一片玻璃，可作筆記塗鴉或張貼備忘錄等用途。

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細女房同樣配置了上床下櫃及書枱，由於為房中房沒有窗戶，自然採光會相對不足，需加強人工光源照明。另外，為加強空氣流通，兩姊妹房之間的頂部設有通風位，暗趟門亦可推入主人房的間牆櫃內。

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工人房儲物房二合為一

全屋另一設計亮點位於浴室。原有浴室經全拆重新設計，並一分為二成為現有浴室及儲物房。由於女兒喜歡浸浴，但不夠空間放置傳統浴缸，所以改造成高身浸缸。浴室主色調為黑白灰，座廁後方牆身用了六角形特色磚，鏡櫃和洗手盆都是現成家俬。

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浴室左側下方放置了洗衣機及一些儲物，其上方空間就是儲物房的位置，其入口位於走廊，內部空間足夠放置一張6呎床供家傭休息，入口的百葉門可作內外開合，方便睡覺時保持空氣流通。

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廚房就改為半開放式設計，造了U型櫃方便儲物，並以玻璃趟門及間櫃與玄關作區隔，間櫃向玄關一邊主要作鞋櫃使用。

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考慮到各成員的收納需要，除了飯廳的主要儲物櫃外，設計師再在窗台造了一組矮櫃，以及在客廳電視櫃上方加裝一組吊櫃，玄關和走廊上方亦造了儲物天花。此外，主人房的地台、兩姊妹上格床及儲物房入口的梯級，亦全都內建了儲物空間。

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裝修費用

清拆工程：55,000元

水電工程：80,000元

泥水工程：100,000元

油漆工程：58,000元

木工、雜項工程：80,000元

家俬：250,000元

裝修工程總價：623,000元

圖片來源：三作設計3Top

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責任編輯：嚴浩文
 

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