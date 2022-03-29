【大行報告】京東健康6618去年下半年收入盈利均勝預期 野村重申「買入」評級

京東健康（06618）去年度業績虧損收窄，獲大行唱好。野村發表報告指，京東健康去年下半年收入及盈利均勝預期，其中收入較該行預期高14%，非國際財務報告準則盈利更倍增至7.35億人民幣，遠超預期。故維持京東健康「買入」評級，目標價82元不變；假設公司終端增長率為5%，以及2022年現金流折現。

該股今日股價亦造好，升近18%，收市報49.45元。

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京東健康截至去年12月底止全年業績，營業額306.82億元人民幣(下同)，按年升58.3%。虧損收窄至10.74億元，上年同期蝕172.34億元；每股虧損0.35元。去年度非國際財務報告準則盈利達14.02億元，按年升91.5%。不派息。

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期內，年度活躍用戶數量達到1.23億人，相比2020年淨增加3,360萬人，日均諮詢量超過19萬，公司在綫平台上擁有超過1.8萬第三方商家。

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記者：張以正