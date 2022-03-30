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【快手業績】快手高開低走轉跌5%　上季收入增35%勝預期、經調整虧損擴大至35.7億人幣、日均活躍用戶3.23億再創新高

股市 10:27 2022/03/30

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【快手業績】快手上季收入增35%　經調整虧損擴大至35.7億人幣　日均活躍用戶3.23億再創新高

快手 （01024） 公布2021年第4季及全年業績。上季收入244.3億元（人民幣，下同），按年增35%，勝預期的231億元；期內虧損約62.02億元，按年擴大67.8%；經調整虧損35.69億元，按年擴大677.1%，少過預期的蝕39.2億元。快手今日開市即彈8.3%，惟其後一直走低並轉跌5%，低見72元。

快手全年收入810.82億元，按年增37.9%；全年虧損約780.77億元，按年減少33.1%；經調整虧損188.52億元，按年增139.7%。

快手上季MAU、DAU 創歷史新高

快手上季平均日活躍用戶約3.23億，按年增19.2%；平均月活躍用戶約5.78億，按年增21.5%，同創歷史新高；每位日活躍用戶日均使用時長約118.9分鐘，按年增32.3%；日活躍用戶平均線上營銷服務收入40.9元，按年增30.3%；電商交易總額2402.92億元，按年增35.7%。

快手：上季加強經營杠桿效應 組織重組提高用戶增長效率

快手稱，上季進一步優化收入及成本結構，加強經營杠桿效應，推動經調整淨利潤率按季改善7.9個百分點。快手提到，隨著組織重組，專注於實施更高效、更高質量的用戶增長策略，通過對不同用戶進行更動態和全面的運營，以及對用戶管理的基礎設施建設的加強，以更節制的用戶獲取和維繫支出，提高了用戶增長效率及用戶留存率。 

快手重點投資4領域 包括流量分配、內容等

快手稱，將繼續重點關注及投資在四個主要領域，1）將繼續突出普惠且均衡流量分配及私域優勢。2）進一步發展差異化內容， 提升內容運營能力。3）優化算法， 繼而增加平台上的用戶消費，強化推薦機制。4）將持續拓展應用場景，以更好地服務用戶的需求。

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港股 快手—W（01024）
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