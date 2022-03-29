【職場文化】重設工作環境　助員工回辦公室

▲ (法新社圖片)

為要員工回到辦公室工作時更有效率，管理人要重建文化，嘗試重新設計甚至擴充辦公室空間，據紐約時報房地產公司Cbre調查數據顯示，IT科技行業於2021年最後3個季度擴充辦公室，較2020年同期增加76%，數據顯示許多企業正計劃讓員工返回辦公室工作做好準備。

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有報道指，科企谷歌（Google）開始在加利福尼亞總部恢復提供按摩和健身房服務。 據英國《金融時報》報導，其他企業有計劃增加如可帶寵物回公司、提供美甲服務、攀岩牆活動空間，令員工回到公司時更舒適。不過，重新設計是否一定合用，若觀念錯誤投資就會浪費，人力資源管理技術方案商Condeco的行政總裁Paul Statham建議管理人可以下盤算，認為新常態下辦公室角色變成員工團隊間交流合作的空間，企業管理人需小心投資。

1.重構辦公室文化：不少調查指員工不想回辦公室，但卻喜歡在咖啡室工作，可能是因為咖啡館文化比傳統的辦公環境更具吸引力，相同文化可應用在辦公室內，管理人應與員工進行溝通，按照新混合辦公室需求重新設計為工作場所，令辦公室成為同事交流及團隊合作，提升工作效率的地方。

不過，Paul Statham就提醒管理人不一定真的要設計到辦公室與咖啡店一樣有同樣座位距離，也不一定要擴充員工休息室、自助餐廳及協作空間等，實踐咖啡室文化時，重點是與員工達一致共識，令員工在無壓力下樂意返回辦公室工作。

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2.確保混合辦公室靈活性：Paul Statham引述報告指，企業管理人制定返回辦公室策略時，不應只著重傳遞返回辦公室的工作規劃，要注意員工及團隊合作的重要性，否則回辦公室但又各自工作就沒意思。此外，報告建議管理人應與員工共同商討，制定新常態下的工作模式及公司文化，令員工感受到辦公室工作與在家工作具備同樣靈活性。。

3.重視員工意見：企業迫切制定返回辦公室時間表，但報告指，管理人不應以強制性方式要求員工返回辦公室工作。相反，更應要與員工溝通，除根據不同需要，去設計舒適的工作空間，才可發揮辦公室工作的最大效益。

責任編輯：向頌勤

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