▲ 【新股IPO】音頻平台喜馬拉雅再向聯交所提交上市申請 經調整虧損擴大至7.6億人幣

內地最大網上音頻平台喜馬拉雅今日再遞交香港上市申請文件，更新版招股書顯示，喜馬拉雅去年營收58.6億元（人民幣，下同），按年增43.7%；列賬虧損約51.06億元，按年擴大77.2%；經調整虧損7.59億元，按年擴大40.8%。高盛、摩根士丹利、中金為公司此次上市的聯席保薦人。

喜馬拉雅最新文件稱，平均月活躍用戶達到2.68億，包括1.16億移動端平均月活躍用戶和1.52億通過物聯網及其他開放平台收聽其音頻內容的平均月活躍用戶。

喜馬拉雅：未被視為關鍵設施運營者 獲告知「國外上市」應不包括「香港上市」

內地網信辦去年11月出台《網絡數據安全管理條例（徵求意見稿）》，規定倘赴香港上市影響或可能影響國家安全，數據處理者應申報網絡安全審查，12月出台的《網絡安全審查辦法》則提到，關鍵設施運營者服務或產品或可能影響國家安全，則應當向網信辦申報網絡安全審查；掌握超過100萬用戶個人信息的運營者赴國外上市，必須向網信辦申報。

喜馬拉雅稱，目前自願申報網絡安全審查的義務不適用於公司，因公司未接獲被視為關鍵設施運營者的有關監管部門發出的任何通知； 及負責中國網絡安全及數據合規事宜的專項中國法律顧問天元律師事務所告知「國外上市」應不包括「香港上市」。

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