【盈富基金2800】恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人、第三季完成交接　恒生施穎茵：盈富基金與恒生同植根香港（第二版）

▲ 【盈富基金2800】恒生投資取代道富環球成盈富基金新經理人 預期第三季完成交接

盈富基金 （02800） 公布，盈富基金監督委員會早前聘請了一家專業的獨立顧問公司協助進行經理人檢討，檢討完成後，恒生投資管理獲選為盈富基金新經理人，預期有關交接安排待取得監管批准後，將於第三季完成。恒生投資、道富及盈富基金信託人之間將緊密合作，確保順利交接。

盈富基金的管理和運作將不受影響

盈富基金的投資目標不會因新經理人而改變，而道富會於恒生投資接任時才離任，確保盈富基金不會在沒有經理人情況下運作。

盈富基金監督委員會認為，恒生投資是最適合接任為盈富基金經理人，以保障單位持有人的利益，主要是考慮到（i）恒生投資有香港證監會認可交易所買賣基金的相關經驗、專業知識、本地規模；（ii）最新市場發展和盈富基金的未來發展；（iii）管理費等因素，而信託人亦支持監督委員 會的有關決定，確保單位持有人的利益。

盈富基金指，恒生投資已有方案，在任命生效前完成處理盈富基金信託契據內所有相關事項，包括符合競爭條款。預計。在交接期間，盈富基金的管理和運作，及投資於盈富基金的強積金基金，將如常運作不受影響。

恒生投資為本港第二大ETF管理人

恒生投資爲恒生銀行 （00011） 全資附屬公司。恒生執行董事兼行政總裁施穎茵表示，對恒生投資獲委以管理盈富基金深感榮幸，盈富基金對香港有深層意義，是為香港人而設的基金，一如盈富基金，恒生銀行和恒生投資均植根香港，今次恒生投資獲選為盈富基金的經理人，進一步加強恒生為香港大眾提供頂尖財富管理服務的涵蓋範圍。

恒生投資自1995年開始管理指數基金，總資產管理規模（ AUM）每年增長達17.5%，按AUM計算，恒生投資為本港第二大ETF管理人。

（第二版加入恒生施穎茵言論）

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