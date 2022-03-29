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【中銀2388】中銀香港去年少賺13.3%　末期息0.683元　按年少14.1%

股市 16:37 2022/03/29

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【中銀2388】中銀香港去年少賺13.3%　末期息0.683元　按年少14.1%。（曾耀輝攝）

中銀香港 （02388） 公布去年純利229.7億元，按年跌13.3%。派末期股息0.683元，按年少14.1%，而去年全年共派發股息為每股1.13元，跌9%。

該行去年的提取減值準備前之淨經營收入為489.82億元，按年少10.1%，主要由於低息環境延續，資產收益率受壓，令淨利息收入按年減少，以及去年出售債券投資獲得較高收益的高基數影響。經營支出164.07億元，按年多0.4%。提取減值準備前之經營溢利325.75億元，按年少14.6%。

該行去年淨服務費及佣金收入118.72億元，按年升9.5%，該行稱，集團把握去年初投資市場氣氛良好的機遇，持續提升客戶全產品服務能力，淨服務費及佣金收入按年上升，抵銷該行部分收入下跌的影響。期內淨利息收入319.41億元，少8.1%。去年該行的貸款及其他賬項減值準備淨撥備為19.66億元，按年少21%。

淨息差收窄21個基點至1.06%

期內市場利率處於歷史低位，淨息差收窄21個基點至1.06%，若計入外匯掉期合約5的資金收入或成本，調整後淨息差為1.09%，按年亦降24個基點，主要由於低息環境延續，令資產收益率下降。

截至去年底，該行普通股權一級資本比率17.3%，跌0.45個百分點；一級資本比率19.11%，跌0.56個百分點。去年每股基本盈利2.1726元，跌13.3%。

該行指出，去年經營環境依然複雜嚴峻，新冠肺炎疫情反覆，市場利率處於歷史低位，金融市場波動，多因素疊加導致銀行業經營承壓。

中銀香港今收報28.45元，跌0.5%。

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港股 業績公布 銀行 本地銀行股 中銀香港（02388）

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