【元宇宙】微軟高層呼籲　應先為元宇宙建立安全機制

▲ 微軟（Microsoft）有高層日前表示，元宇宙需吸取早期網絡的教訓，在發展初期時建立安全機制，防止黑客和犯罪分子有機可乘。（官網圖片）

元宇宙（Metaverse）概念自Meta宣布改名後隨即引起各地討論，各大科企紛紛表態有意發展元宇宙。不過微軟（Microsoft）有高層日前表示，元宇宙需吸取早期網絡的教訓，在發展初期時建立安全機制，防止黑客和犯罪分子有機可乘。

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微軟新任安全主管Charlie Bell在官方網誌指出，元宇宙是可讓用戶在虛擬世界中生活、工作和娛樂的新概念，因此會帶來更獨特與嚴重的安全隱憂。他解釋指，黑客可能會製造出用戶好友的虛擬形象，假冒別人進行欺詐，就如傳統電子郵件釣魚騙案的一種轉變。

加上，在元宇宙中，對用戶活動和內容缺乏中央化監管，會更難以管制犯罪集團，增加用戶使用時的安全風險。

最後Charlie Bell呼籲，在元宇宙中運營的公司設計其新產品時，要從一開始就將安全危險納入考慮之中，不要等問題出現後才想方法改善。同時軟件公司亦要考慮用戶在虛擬世界身份認證問題，使用戶可以在多個元宇宙中顯示他們的身份。

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責任編輯：黃顯晴

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