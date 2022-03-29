【有相睇】準新人為未來打算　深信買樓比租樓划算　鎖定珀麗灣兩房　大膽還價竟有驚喜

普遍業主仍肯減價吸客，吸引不少年輕買家入市。美聯物業熊建明說，馬灣珀麗灣28座低層G室，實用面積526平方呎，兩房設計，向東南，望開揚園景，去年開價650萬元，其後業主考慮到疫情嚴峻、經濟轉差、以及外圍局勢不穩等因素，所以下調叫價至638萬元，終吸引一對年輕情侶的目光。

熊建明續說，該對年輕情侶最近籌備婚禮，原定找租盤，但一星期後認為買樓較租樓划算，所以轉租為買，並帶票睇樓，找到上址後，即還價至580萬元。由於業主見該對年輕情侶帶票睇樓，覺得誠意十足，所以肯達成交易，以580萬元出售單位，實用呎價11,027元。

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資料顯示，原業主在2007年11月以約216.8萬元購入上址，持貨14年多，現賬面賺363.2萬元，物業期內升值近168%。談到近期市況，熊建明表示，珀麗灣3月暫錄15宗成交，較上月成交持平，而對上周末買家睇樓量明顯回升，雖然買家仍謹慎，但由於業主議價空間有約3%至4%，所以吸引不少客人查詢。

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