  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 17:05
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【有相睇】準新人為未來打算　深信買樓比租樓划算　鎖定珀麗灣兩房　大膽還價竟有驚喜

股樓投資 16:30 2022/03/29

分享：

普遍業主仍肯減價吸客，吸引不少年輕買家入市。美聯物業熊建明說，馬灣珀麗灣28座低層G室，實用面積526平方呎，兩房設計，向東南，望開揚園景，去年開價650萬元，其後業主考慮到疫情嚴峻、經濟轉差、以及外圍局勢不穩等因素，所以下調叫價至638萬元，終吸引一對年輕情侶的目光。

熊建明續說，該對年輕情侶最近籌備婚禮，原定找租盤，但一星期後認為買樓較租樓划算，所以轉租為買，並帶票睇樓，找到上址後，即還價至580萬元。由於業主見該對年輕情侶帶票睇樓，覺得誠意十足，所以肯達成交易，以580萬元出售單位，實用呎價11,027元。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

資料顯示，原業主在2007年11月以約216.8萬元購入上址，持貨14年多，現賬面賺363.2萬元，物業期內升值近168%。談到近期市況，熊建明表示，珀麗灣3月暫錄15宗成交，較上月成交持平，而對上周末買家睇樓量明顯回升，雖然買家仍謹慎，但由於業主議價空間有約3%至4%，所以吸引不少客人查詢。

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 http://imoneymag.com

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 珀麗灣 美聯物業

上一篇文章

【新股IPO】Domino's Pizza中國特許經營商達勢股份擬來港上市

下一篇文章

【搜游食誌@iM網欄】見面不如聞名 尖沙咀日本料理店「志」
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款