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【烏克蘭戰爭】G7拒用盧布購俄天然氣 德指普京已走投無路

環球社會熱點 17:04 2022/03/29

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俄羅斯因不滿西方制裁，宣布不友好國家需使用俄羅斯盧布購買天然氣。德國能源部長周一（28日）表示，七國集團（G7）一致拒絕莫斯科要求以盧布購買天然氣。克里姆林宮發言人佩斯科夫回應指，若歐洲國家拒絕以盧布結算，俄羅斯不會無償提供天然氣。

普京下令不友好國家購俄天然氣 要用盧布結算 【下一頁】

德國副總理兼經濟部長哈貝克（Robert Habeck）周一稱，G7成員國於上周五（25日）進行會面，所有成員一致同意拒絕莫斯科要求以盧布購買天然氣，認為俄羅斯單方面違反現有合約。

哈貝克續稱，無法接受以盧布結算購買天然氣，呼籲有關企業不要跟隨俄方要求。哈貝克又指，G7已為所有最壞情況作準備，普京（Vladimir Putin）要求以盧布結算天然氣合約，代表他已走投無路，俄羅斯需要盧布支持烏克蘭戰事，包括向士兵支薪。

德國總理朔爾茨（Olaf Scholz）稱，現有能源合約列明以歐元結算，企業將根據他們簽署的合約進行交易。

日本內閣官房長官松野博一周二（29日）表示，將要求日本企業拒絕俄羅斯指示，以盧布結算天然氣。

俄擬反制裁 限制不友好國家公民入境 【下一頁】

克里姆林宮發言人佩斯科夫（Dmitry Peskov）回應指，如果歐洲拒絕以盧布結算，俄羅斯不會向他們免費提供天然氣，俄方不可能在現時情況在歐洲做善事。

普京上周宣布，俄羅斯將要求「不友好國家」用盧布購買天然氣，並指示中央銀行制定程序，讓買家在俄羅斯取得盧布。

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責任編輯：郭麗明

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