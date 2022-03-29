  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 16:50
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】農夫山泉旗下茶飲增長迅速　高盛予目標價50元

股市 16:15 2022/03/29

分享：

農夫山泉 （09633） 去年收入按年增長30%，淨利潤按年增長36%。高盛發表報告指出，農夫山泉去年下半年銷售額增長28%，顯示各種類的強勁銷售需求，予「買入」評級及目標價50元。農夫山泉績後上升4.6%，周二收報39.8元。

【業績】農夫山泉去年多賺36%、成本具上升壓力

高盛指，茶飲料產品是農夫山泉增長最快的業務，去年下半年增長61%，得益於去年推出的新包裝、新口味和新產品。隨着低成本庫存消耗，成本壓力上升，去年下半年毛利率按年收縮30點子，營運利潤率亦收縮了110點子。

大摩：農夫山泉目標價41港元

摩根士丹利發表報告，指農夫山泉去年收入及純利均高於該行預期3%，營運盈利按年升33%符合預期。大摩指，農夫山泉旗下茶及功能性飲料業務優於市場預期，去年營運毛利率按年升0.7個百分點至28.7%。

大摩表示，農夫山泉去年派息比率達71%，對比2020年為36%。該行維持「與大市同步」評級及目標價41港元。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：【大行報告】美銀降國壽目標價至17元仍籲「買入」　預測今年新業務價值跌14%

【大行報告】一文看清大行最新中移動目標價　派息前景推動價值重估

港股 大行報告 農夫山泉（09633）

上一篇文章

【業績｜化工股】葉氏化工去年純利34%創新高　末期息每股18港仙、未受上海封城而大受影響

下一篇文章

【港股市況】恒指升243點　美團升逾5%、小米逆市跌逾2%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【TSLA】Tesla股價升逾5%　將要求股東就拆股進行投票
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【恒指ADR+夜期】夜期升48點　騰訊阿里美團ADR高1%（不斷更新）
【京東裁員】炒人發「畢業通知」　內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災
【京東裁員】炒人發「畢業通知」　內地熱傳京東、B站裁員　恭喜員工順利畢業、傳京東社區團購成重災
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【日本經濟】日本央行再出手無限量買債　每百日圓兌港元跌至6.3算、逾6年新低
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【騰訊派京東】騰訊完成實物派京東　一個月碎股對盤服務啟動、京東曾跌7%後回穩
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
【美股期貨】道指期貨升24點　納指期貨跌0.1%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款