【大行報告】農夫山泉旗下茶飲增長迅速　高盛予目標價50元

農夫山泉 （09633） 去年收入按年增長30%，淨利潤按年增長36%。高盛發表報告指出，農夫山泉去年下半年銷售額增長28%，顯示各種類的強勁銷售需求，予「買入」評級及目標價50元。農夫山泉績後上升4.6%，周二收報39.8元。

高盛指，茶飲料產品是農夫山泉增長最快的業務，去年下半年增長61%，得益於去年推出的新包裝、新口味和新產品。隨着低成本庫存消耗，成本壓力上升，去年下半年毛利率按年收縮30點子，營運利潤率亦收縮了110點子。

大摩：農夫山泉目標價41港元

摩根士丹利發表報告，指農夫山泉去年收入及純利均高於該行預期3%，營運盈利按年升33%符合預期。大摩指，農夫山泉旗下茶及功能性飲料業務優於市場預期，去年營運毛利率按年升0.7個百分點至28.7%。

大摩表示，農夫山泉去年派息比率達71%，對比2020年為36%。該行維持「與大市同步」評級及目標價41港元。

**強積金連續3個月見紅！駿隆王玉麟於《ET財智Talk》分析MPF攻守兼備部署**

相關文章：【大行報告】美銀降國壽目標價至17元仍籲「買入」 預測今年新業務價值跌14%

【大行報告】一文看清大行最新中移動目標價 派息前景推動價值重估