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【國際油價】瑞銀調高未來3年油價預測　對俄羅斯制裁升級或推高油價至150美元

Hot Talk 16:10 2022/03/29

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【國際油價】瑞銀調高未來3年油價預測　對俄羅斯制裁升級或推高油價至150美元

國際油價於高位徘徊，瑞銀將2022/23/24年布蘭特期油價格預測，從每桶81/80/75美元上調至95/85/80美元，主要受俄羅斯烏克蘭戰事所影響，俄羅斯產量下降及風險溢價提高，預期今年餘下時間全球石油庫存會從低位持續下滑，下半年閒置產業降至正常水平以下，但隨新供應增加，2023年會小幅回升。

星展指經濟強勁可抵銷油價上升風險【下一頁】

瑞銀稱，俄烏衝突將如何演變，以及俄羅斯能源出口將受到哪些方面的不確定性較高，加上全球石油市場的流動性減少，瑞銀認為這意味短期內油價仍會維持大幅波動。

基準情景中，瑞銀預期在進口禁令及「自我制裁」下，第二季俄羅斯石油產量每日將減少200萬桶，隨後逐步回升，預期俄羅斯制裁升級下，料俄羅斯產量每日減幅將擴大至400萬桶，屆時油價或突破每桶150美元，進一步打壓求。

相反，在俄烏衝突緩和、俄羅斯原油產量下降有限的情境下，油價或能比預期更快地回歸至介乎80至90美元的區間內。

【石Sir一周前瞻及異動股】六福、首鋼資源、中信銀行、五礦資源、中國黃金及中海物業

相關文章：【國際油價】瑞銀：大宗商品未來數月保持高位　布蘭特油價6月前或再挑戰125美元

相關文章：【烏克蘭戰爭】新債王岡拉克：油價將升至200美元　警告美國經濟或陷滯脹

 


 

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