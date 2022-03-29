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【搜游食誌@iM網欄】見面不如聞名 尖沙咀日本料理店「志」

名人薈萃 16:04 2022/03/29

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週六、日家人與筆者總會在外午饍，大家舒展下天天繃緊的工作事務，每次筆者都要致電3、4家食肆才可確定用餐地點。第五波新型冠狀病毒真的令連鎖餐飲集團都不得不暫停部分食肆，節流保留資源，不少中、小型食肆則直接選擇關門大吉。 

【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身

日式食肆異常抗疫力

有個頗值得同大家分享的現象，有不少日式食肆卻好像有異常抗疫力！拉麵店、壽司店、燒肉店，在商業區、購物區、民住區均沒有多少結業，如常運作，並推出各式各樣的「Omakase」廚師發辦，價格由300至1,000元，假日還常常客滿可以做3輪入座至下午五時半。細想日式食肆，座位數量一般是8至20位，店鋪面積較細，樓面人手比中餐少好多，而廚房一般是2至3人廚師團隊就搞定，舖租及人力成本比傳統中式食肆酒樓成本輕多了。

不管你如何拆解「廚師發辦」，筆者仍佩服店東們靈活頭腦，將本來已簡單餐單如何可以再簡化食材，控制成本，減少浪費，又可提高顧客消費的「榮譽感」，既然講明是廚師發辦，就不用預估及準備太多品種的食材，就可規範化了顧客的點餐，「減廢」對飲食業是「盈利的環節」。

以「Omakase」作為招客幡的日本料理店，市場愈來愈多。

 
多年輕捧場客

適逢家人生日，相約周日到尖沙咀樓上日本料理店「志」慶祝；一家非常受年輕人歡迎的店，捧場客均在社媒體發文推介，性價比極高，是日是午餐是1:45至3:45pm時段，3款Omakase的選擇就是「志」的餐單，價格分別是580元（13品）、350元（13貫壽司）、300元（7點14片魚生），看了價格亦沒甚麼多想，就選了580元的13品，拭目以待是甚麼，看會否來個生日驚喜。

 「志」小店只有8個壽司吧枱位，另一端是入口處4人枱的偏廳，相鄰一個容納4位的VIP房，裝修及整潔度、服務就一般，吧枱的裝潢算是比較有氣氛，年輕師傅們儀容尚算不錯，因當天我們訂不到吧枱，只有偏廳，用餐氣氛完全沒有「Omakase」的味道！

螢光魷魚時令食材

13品當中的6品是壽司，以茶碗蒸作為Omakase的揭幕菜是叫筆者有點失望。緊接是3點各3切的魚生，分別是螢光魷魚、微炙的鯛魚和另一款已經忘記名字的魚生，侍應強調魚生鮮味十足，毋須蘸任何醬油伴食。螢光魷魚是時令食材，就推介以旁邊的蛋黃醬伴食，鮮味及質感確實不錯，柔軟而帶點咀嚼，齒頰留鮮香味。而2款魚生片則是非常一般的貨式，更不明白為何要火炙魚生，魚皮下又無油脂，不解？就算有油脂亦無必要用火炙帶出魚油鮮香味來提鮮。

中海天品質有水準

鴨胸肉是該13品中的敗筆，鴨胸肉既無肉香更無鴨皮皮下脂肪的甘香，肉質韌。再上的6品壽司亦未讓筆者認同其性價比，當中海天（吞拿魚的頭部天靈蓋位）及右口魚壽司算是品質有水準，魚油豐盈，軟滑，鮮味濃，但對壽司選用的飯則有點奇怪，飯團黏度不足，手握的壽司與食材猶如「疏堂親戚」！

再上的幾道熟成菜式，亦只是為堆砌13品數量，每道菜之間無接連的氣場，亦無食材及美食典故可言，更枉想在味道上的編排，「一口」般大的西京燒，除了燒汁醬油味，食不出魚味，既然是燒，何來無「熱」度溫感，當天是全滿，加上不是在師傅前享用即做即食，亦無甚麼寄望時，上了海膽魚籽迷你飯，算是當天比較有看頭的小品，魚籽粒粒脆、鮮、甜，無腥味，海膽分量算是豐富，雖然海膽擺得亂作一團，失去視覺美感，但質、量俱佳是事實。

 
13品薄弱無氣場

13品的菜式設計真是薄弱無氣場，最後上吞拿魚蓉紫菜手卷，光是賣相已經叫大家食了就算，味噌湯結束這場「廚師發辦」，所謂高「性價比」而言，是次的食物水準而言，不太苟同。

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【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

作者_倪小姿簡介：

做了20幾年「品牌」褓姆，零售就是充滿不可控的挑戰，每個年代都屢遇危機，怎料這次COVID19殺盡全球！公司仍與「疫」同行，細想皆因與「食」結緣；商場、職場都「食」出契機！

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撰文 : 倪小姿

欄名 : 搜游食誌

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