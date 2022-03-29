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【美元定存】美元1年定存息突破兩厘  大小港銀猛搶美元資金

16:27 2022/03/29

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今天4大小港銀齊加美元定期存款息率，包括富邦把1年定存息加至兩厘。

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注意！大小港銀正猛搶美元資金。追息族又有好消息，因業界爆美元定期存款的加息搶客戰，令每周不斷湧現破頂息。最新是4間大小行於今天（3月29日）再加息，包括勇進加的上海商業銀行、富邦、星展、以及建行亞洲微升半年期年息。上商剛提高3個月或以上美元定存的年息，當中最高息是驟加1年期息率0.2厘至1厘新關。至於全面上調美元定存短中長息的星展，更勁加1年息率0.4厘，新息率至1.8厘。而頻頻加息的富邦，亦大加1年美元定存息率0.45厘至兩厘，打破信銀國際同期的1.7厘，晉級冠絕全城的長息。

猶記得上周四（24日）信銀國際才大加1年美元定存息率0.3厘，詎料高息王的寶座，不足一周要讓位。專家預期，美元定期存款的年息高處未算高，散戶較適合只以最低起存額開立定存，以便騰出閒資再敍造下次定存，博更高息。

花旗料聯儲局未來4次會議各加息50點子【下一頁

經新一輪吸存戰後，目前有8間銀行的1年期美元定存息率達1厘或以上。綜觀2月中招商永隆率先把此長息加至1厘，當時已是超高息，殊不知眼下富邦的高息王已加至兩厘新關。緊接其後是星展的1.8厘、信銀國際的1.7厘、招商永隆的1.45厘、東亞 （00023） 的1.4厘、華僑永亨的1.15厘、大眾銀行的1.1厘，以及上商的1厘。此外，渣打香港 （02888） 於上周五（25日）新推半年美元定存享1厘年息。

另方面，展望美元的前景，華僑銀行經濟師謝棟銘指，過去一周影響市場最大，就是美債收益率大幅上升。10年期美債息由2.1厘，上漲至2.35厘，昨晚更曾抽高至逾2.5厘。因包括主席鮑威爾在內的聯儲局官員輪流放鹰，傾向提速加息，市料5月5日儲局議息後將加息50個基點。去年底市場為加2次息、還是3次爭論不休，誰知不到三個月，預測6次加息已算是鴿派，畢竟儲局嚴重低估通脹。

謝棟銘又說， 上周滙市另一矚目點，是日圓急跌，兌美元單周跌幅超過2%，昨天單日更曾狂插2.5%。3月以來日圓累瀉約6%，相比危機風眼的盧布、3月兌美元升值約4.7%左右。而美國加息的影響，有兩個場景分析，第一，就是加息過猛，美國經濟大幅回落，並伴隨衰退，避險情緒主導市場，對美元往往有利；第二，聯儲局加息，但美股卻繼續保持穩健，同樣支持美元，美滙指數再突破99。

花旗新近大幅調高聯儲局的加息進程，料未來4次議息會議每次都會加息半厘。花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪今早回應本報查詢指，現在預計聯儲局於5月、6月、7月和9月、或連續四次加息50個基點，隨後11月和12月加息25個基點，今年累計加息275個基點至2.75至3厘的政策利率。然後，預計 2023年或再加息三次，每次25個基點，最終利率區間或達3.5至3.75厘。

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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