【Omicron】BA.2肆虐 歐美多國確診飆升

Omicron亞變種BA.2於全球肆虐，更已逐漸成為多國主流病毒株。BA.2廣泛傳播加上各地已取消大部分新冠防疫限制措施，歐美多國確診個案有飆升跡象，美國東北部和南部部分州份的疫情惡化。

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世界衛生組織（WHO）上周指出，WHO過去一個月進行基因組測序的新增確診個案當中，有近86%確診者均為感染BA.2。

BA.2佔美國近期超過三分之一的新增確診，美國東北部及南部多周的確診數字於過去幾周飆升，其中紐約、康涅狄格及阿肯色州的增幅更超過兩成。

根據《紐約時報》的疫情追蹤數據，美國截至周日（27日）的新增確診7日平均數約為30,120宗，繼本月22日觸及近2.9萬宗的8個月低位後，新增確診7日平均數已連續5日多於3萬宗。

法國在三周前取消大部分防疫限制。法國衛生部門周一（28日）宣布單日新增467名新冠患者住院創2月以來的單日新高，累計住院人數增至467人。新增確診7日平均數超過12.7萬宗創過去6周以來高位。

根據法國截至本月20日的一周內，當地抽驗的2,229個Omicron序列當中有73%屬感染BA.2，反映BA.2於法國當地正取代本來為主流毒株的BA.1。

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BA.2也帶動加拿大魁北克省的確診飆升，目前佔該省約三分之二的確診個案。魁北克省周日（27日）錄得1,088名新冠患者住院，其中有56人需入住深切治療部。

魁北克省衛生部門表示，隨著該省最近幾周解除防疫限制措施，預料確診數字仍會增加。

魁北克省公共衛生主任Luc Boileau周日更罕見召開記者會，警告BA.2或引發第6波疫情。他表示當局暫時不會宣布恢復防疫限制或封鎖措施，但敦促民眾配合檢測及隔離。

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責任編輯：鄭錦玲