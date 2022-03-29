【小米1810】小米產業鏈企業IPO傳遭排查　中證監發聲否認、小米股價曾逆市跌逾7%

內地去年起嚴限資本無序擴張，近日網上傳出小米 （01810） 投資的產業鏈中正在排隊的上市企業出現滑鐵盧。據報，內地監管機構排查申請A股科創板和創業板上市的小米產業鏈企業IPO，原因是擔心小米通過業務轉移給訂單扶持企業上市之後套現，然後再支持別的企業，形成惡性循環。

消息拖累小米今日股價曾插近7.6%，中證監、小米即市反駁後，小米跌幅大收窄，收市跌約2.5%，報14.12元，成交增至47億元。

小米回應：歪曲捏造、毫無根據不實謠言 將堅決訴訟到底

此前內地有傳言指，深交所和上交所對涉及小米產業鏈的已上市企業及在審企業做了排查，包括是否有小米投資以及是否存在投資後拉動業務和擴大銷售等行為。

今日小米發聲明回應指，近日發現有自媒體針對小米生態鏈及相關投資業務發佈了大量歪曲捏造、毫無根據的不實謠言，直斥該自媒體背後操作者凌建平長期對小米持續進行造謠抹黑，誤導公眾認知，損壞小米形象。

小米提到，在此之前集團已對其提起訴訟，將於近期開庭審理。對於這類惡意造謠，刻意曲解的抹黑攻擊行為，小米將堅決訴訟到底，用法律維護合法權益。

中證監澄清：未對小米產業鏈企業出台IPO限制性政策

針對上述小米產業IPO被指出現問題，中證監稱，關注到部分自媒體有關小米代表的產業鏈IPO政策有重大變化的文章。對此，中證監明確表示未對小米產業鏈相關企業出台IPO限制性政策，也未開展專項排查。

中證監重申，會堅持市場化、法治化方向，依法依規開展發行上市審核註冊工作，依法公平對待各類企業，確保政策預期穩定，「希望市場各方不信謠、不傳謠，共同營造和維護良好的市場環境」。

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