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【職場熱話】打工仔加薪不成後辭職 一直找不到工作零收入 被公司叫回做兼職又怕被看低

理財智慧 18:09 2022/03/29

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不知道大家若在一公司辭了職後，又會不會吃回頭草呢？近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己本於一公司工作，但後來因加薪不成便辭職，可是他一直也零收入，而最近公司有叫他回去工作，可是他又怕會因此被看不起，於是他向網民詢問意見。

樓主經歷：

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同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 公司兼職的人工很高嗎？寧願做外賣也不回去？」，「 面子不能當飯吃，有需要便回去吧！」，另有人指，「既然公司也有問你，你便回去吧！」，「既然未找到工作便不要學人辭職。」。

另有網民指，「 沒有錢便先做著吧，只不過是賺錢，又有甚麼所謂呢？」，「 做吧，既然公司找你，便代表你有價值。」。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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責任編輯：關海儀

 

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