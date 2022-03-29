▲ 【業績｜化工股】葉氏化工去年純利34%創新高 末期息每股18港仙、未受上海封城而大受影響

葉氏化工 （00408） 去年銷售額及純利創歷年新高，並為創辦50周年以來的歷史新高，純利按年增加34%至4.06億元。集團末期息每股18港仙，連同中期股息及集團成立50周年特別股息，全年合共派息每股40港仙，較去年增長82%。以4.02元收市價計，股息率近10厘。

受惠於原材料價格大升及銷售表現佳，集團溶劑、塗料、油墨和潤滑油四大主業的銷售額都大幅抽升。集團銷售總金額達178億港元，按年升65%，而銷量亦增5%至共156萬噸。當中，溶劑銷量按年增長2%，銷售額按年大增78%至140億元。出口總量破紀錄接近40萬噸，經營溢利創出8.3億元的高位，按年增長76%。集團建設兩年的珠海新廠於2021年底前順利投產，而同時江門舊廠完成關閉。另外，年內出售位於香港粉嶺的葉氏化工大廈，包括重估增值及出售利潤，共獲利6,900萬元。

集團管理層於業績會議表示，今年因俄烏戰爭令原材料價格高企，溶劑價格目前處高水平，但假設戰爭影響減退，預料原材料及溶劑價格將在今年稍後時間有所回落，而油墨和塗料業務反而受惠，料第2、3季毛利率可開始錄得回升。

因內房爆煲而減值撥備1.1億元

塗料業務銷售金額達到20.4億港元，按年增長41%，但因為主要原材料價格大幅上升，而未能夠往下游客戶轉嫁，毛利率下滑8.1個百分點至21.3%。再者，去年下半年開始受制於國內對於房地產商的整頓政策，以及業務長期合作的房地產商出現經營上及資金上的問題，但整體應收賬及相關跟投債券風險大幅提升，因此塗料業務去年進行一次性1.1億元的特別計提及減值，導致整體業務虧損1.24億元。未來集團將以「紫荊花」及「駱駝」品牌打入中國。

油墨業務方面，整體銷售上升增長20%至接近15億元，但因產品價格調整與原材料成本上升幅度不同步，經營溢利下跌22%至4,700萬元。另外，洋紫荊油墨股份有限公司於深交所分拆及獨立上市的申請工作，已完成了兩輪深交所提問的回覆，有望加快進程，具體上市時間待深交所批准及中國證監會同意註冊後確定。集團管理層指，上市步伐當然想快一點，希望下半年有好消息。至於潤滑油業務銷售額大幅增長51%至3.3億港元。

上海封城對產能未有大影響

新業務養車服務「大嘜養車」去年年底前在貴州成功開設8間新門店，累計門店數量達到124 家，並於年內服務超過26.6萬輛車，按年增加24.7%。管理層短期內將集中發展投入開拓商店網絡，確保短期內能夠實現200店的平台。

上海目前面臨分區封城，管理層指，目前有3間廠房處於該地區，且只涉及塗料業務，認為是次封城並非長時間，對其產能並無太大影響。

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編輯：姚卓然