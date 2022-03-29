【職場熱話】 受託買308元電子產品 打工仔欲收數 上司竟以108元午餐一筆勾銷

不知道若大家受托於上司購買一物品後，又會不會向其收錢呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己在下班後受上司的委托，替其購買了一件電子物品，而在第二天上班時，樓主與其上司一同吃飯，並由上司付款，但其上司竟以他們2人合共的飯錢來代替樓主幫他買電子物品的費用。

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樓主指因自己的家鄰近於電腦商場，於是他便答應上司下班後替其買一電子物品，而他當時買了308元並留下了收據於第二天給他，而上司在第二天與樓主到一餐廳吃飯，他當時叫了一個108元的餐，而上司則叫了一個168元的餐，2人合共約320元，當下上司付了錢並指：「 差二十多元，隨他吧，當作感謝你幫我買東西。」，當下樓主感到十分迷惘，指320元當中有一半是其上司的費用，不明白其為何說只差二十多元，樓主本也打算不追究，但他不想讓上司認為是自己欠了他，於是他向網民詢問應否跟上司說清楚才好。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 你說出了真相後果會很嚴重。」，「算了吧，他是上司。」，另有人指，「 說吧，你若不說便會經常想起十分辛苦。」，另有網民指，「 你可以算一算條數給上司看，並指不是我欠你是你欠我。」。

另有網民指，「 沒有辦法人家是上司，若你說了便是不給他面子，那麼你以後不用加人工並天天加班也行了。」。

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責任編輯：關海儀