【職場熱話】擔任自僱藝術導師數年 港男月入僅1.6萬 欲轉文職不知如何是好

生涯規劃對個人發展十分重要，不然到了踏出社會工作數年後才想轉行便要花十分多的時間及心力，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時踏出了社會數年，但工作不穩定，收入也不多，於是便萌生轉行的念頭，然而他卻不知道甚麼工作才適合自己。

樓主指自己是藝術科目出身，現時在某一藝術中心擔任自僱導師數年，人工不多且不穩定，月入約16-17k ，雖然他指這一份工作十分舒服，而且工作內容也適合自己，有較多的私人時間，但他考慮到這一行即使多做10年也不會有太多轉變，學費可能每2-3年才會加10元，而且由於是自僱，他並沒有福利及有薪假，月薪低使他十分大壓力，平日不敢亂花錢，於是他希望轉一份朝九晚五、5天上班、月入16k以上的文職工作，然而他卻指自己並沒有全職經驗，怕難找工作，而且他指自己曾斷過腳骨，做不了大量體力勞動工作，於是他向網民詢問意見。

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 有很多工作也是文職，你心中的文職是那一種範疇？」，「若沒有目標的話，做那一行業也做不長久。」，也有人指，「普通人做文職想有前途是很難的，你先找一個目標再說吧！」。

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另有網民指，「藝術科真是跟零經驗差不多，個人認為你找一份同類型的工作還好，說不定對方還願意加人工。」。

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責任編輯：關海儀