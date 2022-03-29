  • 20°C
香港時間 : 2022329日 (二) 18:36
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【職場熱話】擔任自僱藝術導師數年 港男月入僅1.6萬 欲轉文職不知如何是好

理財智慧 18:11 2022/03/29

分享：

生涯規劃對個人發展十分重要，不然到了踏出社會工作數年後才想轉行便要花十分多的時間及心力，近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己現時踏出了社會數年，但工作不穩定，收入也不多，於是便萌生轉行的念頭，然而他卻不知道甚麼工作才適合自己。

樓主指自己是藝術科目出身，現時在某一藝術中心擔任自僱導師數年，人工不多且不穩定，月入約16-17k ，雖然他指這一份工作十分舒服，而且工作內容也適合自己，有較多的私人時間，但他考慮到這一行即使多做10年也不會有太多轉變，學費可能每2-3年才會加10元，而且由於是自僱，他並沒有福利及有薪假，月薪低使他十分大壓力，平日不敢亂花錢，於是他希望轉一份朝九晚五、5天上班、月入16k以上的文職工作，然而他卻指自己並沒有全職經驗，怕難找工作，而且他指自己曾斷過腳骨，做不了大量體力勞動工作，於是他向網民詢問意見。

【職場熱話】蛇王同事WFH太離譜  開會遲大到兼打鼻聲  更擅自離開會議  被揭生活不檢點惹眾怒 【下一頁

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 有很多工作也是文職，你心中的文職是那一種範疇？」，「若沒有目標的話，做那一行業也做不長久。」，也有人指，「普通人做文職想有前途是很難的，你先找一個目標再說吧！」。

【延伸閱讀】【網上招聘會】勞工處舉職場新機遇網上招聘會 提供超過2,500個職位空缺 3月30至31日期間招聘 下一頁

    點擊圖片放大
    +10
    +9

另有網民指，「藝術科真是跟零經驗差不多，個人認為你找一份同類型的工作還好，說不定對方還願意加人工。」。

【職場熱話】同事開食品網店    未有申請食物製造廠牌照    港男頻被請求幫襯  怕食品有問題不欲購買 【下一頁

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

【《iMoney》最具國際視野的資理財創富頻道 -- 融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野 精明理財 盡在iMoney網站【 imoneymag.com 

#如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

責任編輯：關海儀

開啟hket App，閱讀全文
職涯規劃 自僱 全職 網上討論區

上一篇文章

【樓市熱話】港男欲換樓預算1200萬 要求2-3房及梗廚 心儀九龍區3樓盤難選擇

下一篇文章

【職場熱話】 受託買308元電子產品 打工仔欲收數 上司竟以108元午餐一筆勾銷
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【居屋裝修】37年舊居住到殘 72萬翻新590呎單位 改動廚房位客廳變豪宅級 打造時代感活潑「親子宅」
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【電動車】Tesla打算拆股 盤前升5%
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【騰訊700】一文看盡騰訊美團績後 大行最新評級和目標價
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【消費情報】過百人通宵排隊搶購Swatch x OMEGA聯名手錶 官方澄清此系列並非限量款式
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【薪酬趨勢】去年12月港人平均工資按年升1.8% 多過一半公司有人工加 8大工種每月工資有幾多?
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
【大行點睇】瑞信維持中國資本市場「增持」評級 看好20隻股份
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款