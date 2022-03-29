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【職場熱話】下屬工作表現優秀 上司欲提攜升職但人工不加 打工仔怕責任更大感不划算

理財智慧 18:12 2022/03/29

分享：

最近因疫情市道較差，不少公司經營出現困難，考慮凍薪甚至裁員，而近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己最近得到一個升職的機會，然而公司因經營壓力大，今年不會加人工，於是樓主感到十分猶豫，認為升了職責任會更大，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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【職場熱話】上司確診望有人送物資 下屬憂感染紛拒絕  打工仔嘆：她平時對大家都唔錯 【下一頁

同場加映：【青姐話】清明時節雨紛紛 港股幾時可翻身？

此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若你之後打算轉工則可以，因為高職位人工也更高，但若你沒有打算轉工則不要了。」，「即使你不升職，可能工作也是交給你做。」，另有網民指，「 相信我，之後是不會補回升職的人工給你的。」。

另有網民指，「升吧，能獲得一個靚名，轉工也較容易。」，「 升了以後可以再談加人工，又或再找另一份職位更高的工作。」。

同場加映：【溫股知新】檢討六大指標 三大策略出招

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責任編輯：關海儀

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