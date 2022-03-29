【職場熱話】下屬工作表現優秀 上司欲提攜升職但人工不加 打工仔怕責任更大感不划算

最近因疫情市道較差，不少公司經營出現困難，考慮凍薪甚至裁員，而近日有網民於FB專頁「奴工處」發文，指自己最近得到一個升職的機會，然而公司因經營壓力大，今年不會加人工，於是樓主感到十分猶豫，認為升了職責任會更大，於是向網民詢問意見。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若你之後打算轉工則可以，因為高職位人工也更高，但若你沒有打算轉工則不要了。」，「即使你不升職，可能工作也是交給你做。」，另有網民指，「 相信我，之後是不會補回升職的人工給你的。」。

另有網民指，「升吧，能獲得一個靚名，轉工也較容易。」，「 升了以後可以再談加人工，又或再找另一份職位更高的工作。」。

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責任編輯：關海儀