【樓市熱話】港男欲換樓預算1200萬 要求2-3房及梗廚 心儀九龍區3樓盤難選擇

不少人在一單位居住久了後也會考慮換樓，不知道大家在換樓時會以甚麼為首選的考慮條件呢？近日有網民於網上討論區「連登」發文，指自己最近與女友考慮換樓，而預算為1200萬，並要求要有2房及梗廚，他們最近看了3個樓盤，然而認為當中各有利弊，於是向網民詢問該如何選擇才好。

樓主經歷：

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此貼文一出後，引來網民熱議，有些人指出，「 若預算有1200萬，你可以買錦上路2100呎加天台花園也可以。」，「 翔龍灣3房或傲雲峰2房也可以。」，也有人指，「 藍田及土瓜灣也是老區，你可以考慮啟德，先買一個較細的單位，然後再換大單位。」。

另有網民指，「 若考慮要小朋友，一定要買鄰近校網的單位，以上最好的選擇是34網土瓜灣，其次是又一居的40校網。」。

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責任編輯：關海儀