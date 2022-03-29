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【金融人才荒】香港金融業現人才荒　留下來的人據報加薪幅度達3成

Hot Talk 15:35 2022/03/29

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【金融人才荒】香港金融業現人才荒　留下來的人加薪幅度達3成

香港實施「動態清零」防疫政策，來港人士仍需要在酒店接受隔離，導致部分金融從業員決定遷往別地。外電報道，由於不少人才離港，香港對人才非常渴求，預期未有離開的金融從業員，有機會獲得大幅加薪及晉升機會。彭博引述金融及數碼資產行業的獵頭公司、行政人員及僱主言論，指香港仍未與外國通關下，行業人才短缺，短期需要加薪挽留人才。

過去15個月金融從業員薪酬大幅上漲

獵頭公司ESGI董事總經理Christine Houston說，相對一年前，金融專才更搶手，傳統上金融機構一般會加薪15%來挽留人才，現時加幅料升到20%至30%。去年淨離開本港人數超過14萬人，創歷來新高，部分原因與隔離防疫政策有關。

Robert Walters駐香港區域主管John Mullally表示，過去15個月金融從業員薪酬大幅上漲，已成為一個「重大問題」，離職潮引發對留下人才的爭奪，預期在人才爭奪戰下，今年加薪速度再加快。

現時獲得超額加薪的人可能面臨局勢大反轉的風險

他指，若香港未來重新開關，吸引人才回流，或企業將職位移至其他國家，現時獲得超額加薪的人可能面臨局勢大反轉的風險，所以短期金融從業員可獲得巨額加薪，但長線並非好事。

報道又引述一家華爾街大行高層指，離職潮意味銷售及交易部門的中層員工，自去年6月轉到其他公司以來，薪酬已上升25%至35%。

香港政府去年向外國金融從業員批出的新簽證數目降至2,569份，較2018年減少近一半。

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