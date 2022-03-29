【俄烏戰爭影響】日本推3.4億援助計劃　補貼企業、家庭抗高物價

▲ 日本首相岸田文雄早前下令內閣需於4月底前，制定新的救助計劃，以緩解因俄烏戰亂而引致燃料和原材料價格上漲的情況。（法新社資料圖片）

自俄羅斯入侵烏克蘭後，嚴重影響烏克蘭作為「世界糧倉」的糧食出口量，導致日本在內等國家的物價急速上漲。日本首相岸田文雄早前下令內閣需於4月底前，制定新的救助計劃，以緩解因俄烏戰亂而引致燃料和原材料價格上漲的情況，藉此減輕對當地的經濟打擊。

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據《路透社》報道，岸田文雄表示將會動用在2022年財政預算中預留的5.5萬億日元（約3.4億港元）特別準備金，以作為新救助計劃的資金。計劃內容預計包括延長對石油分銷商的汽油補貼和向因原材料成本飆升而受影響的企業及家庭提供補貼。

岸田文雄表示，預留的特別準備金原為主要應對疫情的緊急支出，惟現時燃料、原材料和食品價格上漲，對日本民生和經濟活動造成巨大影響，因此需調配資金以支持當地企業和家庭，預計是次新的救助計劃將花費3至5億日元（約1.9億至3.1億港元）。

惟日本經濟學家武田淳認為是次援助不會對日本當地的經濟產生重大影響，但強調隨疫情受控，即使日本當局不再推出援助計劃，當地經濟也會有所改善。

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責任編輯：文睿

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