【ET講股通】孫運喜：黃金交叉（附time code）（第二版︰加入文字內容）

港股今早高後維持升勢，今早先延續美股升勢高開86點，早段一度升逾200點，高見21937點，半日升98點，報21783點，成交676億元。恒指午後升幅繼續擴大，升逾百點。美團 （03690） 再升逾半成，小米 （01810） 逆市跌逾3%，微盟 （02013） 升逾22%。恒指日綫圖10天綫升穿20天綫形成短綫「黃金交叉」，港股響起買入訊號？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）今日3時45分於《ET講股通》為你分析。

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00：55 - 港股今日市況速覽 港股21800點拉鋸

01：17 - 科技股領市 京東 （09618） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700）

02：01 - 手機股小米 （01810） 及手機設備股下挫

02：16 - 恒指走勢現「黃金交叉」利好 10天綫升穿20天綫

03：25 - 港股拉鋸因素一：美國債息抽升穿2.5厘 市場憂美國現滯脹

05：01 - 港股拉鋸因素二：俄烏再談判 會談前油價、金價回落

05：55 - 港股拉鋸因素三：俄羅斯要求歐洲以盧布支付買能源 能源市場波動

08：05 - 港股拉鋸因素四：內地疫情仍未「清零」 封城消息令市場緊張

09：50 - 觀眾問股：東航 （00670） 2.65元買入前景如何？ 中綫上望位、止蝕位多少？

13：05 - 觀眾問股：東岳 （00189） 走勢點睇？甚麼價位可買入、上望多少？

16：01 - 觀眾問股：微盟 （02013） 走勢如何？幾錢可買入？上望多少？

17：47 - 觀眾問股：阿里健康 （00241） 5元買入應該止賺？

20：35 - 觀眾問股：中國軟件（00354 ）7元有貨點睇？

23：51 - 觀眾問股：平保 （02318） 現價可買入嗎？

26：21 - 觀眾問股：餐飲股前景如何？敘福樓 （01978） 、大家樂 （00341） 揀邊隻？

30：37 - 觀眾問股：東方海外 （00316） 跌完未？ 買入收息點睇？

33：28 - 港股收市市況速報

34：07 - 恒指技術走勢偏好、突破短期下降軌

36：03 - 潛力股推介：交通銀行 （03328）

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恒指全日升242點，收報21927點，大市總成交1,251億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，新經濟股為升市功臣，京東 （09618） 升6.1%，業績勝預期的美團 （03690） 再升5.8%，回購的騰訊 （00700） 升2.9%；手機相關股則受壓。

技術上，恒指出現「黃金交叉」，即短期平均線升穿長期平均線，是日恒指10天線升穿20天線，理論上利好後市。

消息面則好壞參半。外圍方面，壞的是美國10年期債息持續向上，突破2.5厘，主因儲局加息取態更趨鷹派，5及6月各加息0.5厘的機會愈來愈大。市場憂慮美國出現滯脹，即通脹升、經濟增長向下。好的是俄烏再次會談，油金價格回落，反映市場對會談結果未如過去負面。不過，俄羅斯要求歐洲用盧布交易天然氣，歐盟拒絕，隨着交易限期逼近，恐再次引發能源市場動盪。

潛力股吼交行 預期股息率逾8倍

中港市場方面，好的是企業回購陸續有來，包括阿里 （09988） 、騰訊、小米 （01810） 、京東等。壞的是內地應對疫情未如之前高效，上海確診未見回落，封城傳聞續困擾市場氣氛。

展望後市，恒指出現黃金交叉，並連續兩日下試20天線後回穩，技術走勢偏好，有機會上試保歷加通道頂部23100點，惟需要成交增加配合，加上先突破22423點阻力，才有望上試高位。

潛力股可留意交行 （03328） ，股價升1.3%至5.52元。此股市盈率4倍，預期市盈率3.7倍；息率7.9厘，預期息率超過8厘，屬收息佳選。技術走勢形成頭肩底突破，惟成交未配合，可待回落至5.2元或突破5.56元吸納。

【「ET講股通」問股環節，包括︰東航、東岳、微盟、阿里健康、中軟國際、平保、敘福樓、大家樂、東方海外︰立即觀看】

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