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【國際油價】OPEC+周四舉行部長級會議　料僅溫和增產石油

股市 15:20 2022/03/29

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【國際油價】OPEC+周四舉行部長級會議　料僅溫和增產石油

石油輸出國組織及夥伴（OPEC+）將於周四（31日）舉行部長級會議，儘管烏克蘭危機威脅能源供應及油價飆升，但據報OPEC + 5月將堅持小幅度增加石油產量計劃，每日增產幅度由40萬桶上調至43.2 萬桶。布蘭特期油近乎無升跌，現報109.48美元；紐約期油則跌0.22%，報105.73美元。

此前OPEC成員之一的阿聯猶周一曾力撐遭多國制裁的俄羅斯，稱俄國是OPEC +重要成員，但提到阿聯酋正盡最大努力提高產能至每日500萬桶，並希望與OPEC+合力確保能源市場的穩定。

美國已敦促生產商進一步提高產量

隨著原油價格飆升，包括美國在內的幾個消費國已敦促生產商進一步提高產量，今月油價曾觸及每桶 139美元以上，創2008年以來最高水平。然而OPEC+ 自2021年8月以來，一直堅持每月增產40萬桶，但據報從5月1日起目標增幅將小幅上升至每日43.2萬桶。

外電指，沙特阿拉伯及阿聯酋等主要OPEC成員國一直沒有提高產量目標，並引述消息指，沙特阿拉伯不願同意更大幅度的增產，反映該國不希望危及與俄羅斯在石油政策上的合作目標。消息人士稱，沙特不想將石油產量提高到超出計劃的水平，以免表明他們反對俄羅斯。

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