【有相睇】葵涌洋樓近50年樓齡　劈價92萬吸客　業主稱減無可減　豈料買家嫌貴再鋤價

不少買家近期四出睇樓，並把握機會向業主討價還價。舉例說，早於1975年入伙的葵福大廈，有業主放盤大半年，期間一直減價吸客，但最終仍遭買家鋤價，要以低市價出售單位。

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中原地產許偉業說，葵福大廈低層B室，實用面積405平方呎，兩房間隔，去年8月放盤，當時叫價520萬元，但一直未能易手，及至今年2月，受第五波疫情影響，業主只好下調叫價，勁減80萬元至440萬元放盤，但仍然無客要，到本月終減至428萬元，並強調這一口價「減無可減」。

許偉業續說，當業主減價至428萬元時，即吸引多組準買家睇樓，其中有分支家庭大膽還價至390萬元，最終雙方各讓一步，單位終以420萬元易手，累減100萬元。值得留意的是，上址成交價較銀行估價低40萬元。

資料顯示，原業主於2016年12月以340萬元購入上址，持貨5年多，現帳面獲利80萬元，單位期內升值24%。從代理據供的單位相片可見，單位內部不算殘舊，有簡單裝修。

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