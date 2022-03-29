【英國王室】菲臘親王逝世一年 多國王室赴英悼念

英國王夫菲臘親王於去年4月離世，結束其傳奇的人生。英國王室周二（29日）舉行悼念儀式，懷緬逝世一年的菲臘親王。近來身體狀況欠佳的英女王據悉將親自出席，全球多個王室亦會有王室成員代表出席。

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英女王自今年曾感染新冠肺炎，身體狀況欠佳，更被醫生建議暫時不要與一眾愛犬散步。但王室消息人士透露，英女王周二計劃現身菲臘親王（Prince Philip）的悼念儀式，懷緬其對家庭﹑英國及英聯邦國家的付出，亦感謝他對幫助年輕人創造機會﹑提倡環保及支持英國軍隊作出的貢獻。

儀式將在西敏寺大教堂（Westminister Abbey）舉行，當年兩人正是在此處成婚。菲臘亦在此處見證英女王登基，並成為她多年來「背後的男人」。白金漢宮表示，英女王積極參與儀式的安排，處處反映英女王的心意。儀式除邀請多國王室外，亦有多達500多個慈善團體代表出席。

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作為希臘安德魯王子（Prince Andrew）與丹麥愛麗絲公主（Princess Alice）的兒子，加上與英女王結為夫婦，菲臘與現今多數歐洲王室有血緣或親戚關係。

多國王室將派員前往英國參加悼念儀式，當中不少更是國王或女王親自出席，包括西班牙國王菲利浦六世（King Felipe VI ）﹑荷蘭國王威廉亞歷山大（King Willem-Alexander）和皇后麥西瑪（Queen Maxima）及瑞典國王卡爾16世（King Carl XVI Gustaf）夫婦等。

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責任編輯：吳漢培