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【日圓定存】日圓定存息最高2.5厘 冀賺息幫補蝕滙

15:21 2022/03/29

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日圓兌美元昨曾急插至125的逾6年低位，專家指跌穿120已值小注低吸。

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特首林鄭月娥公布本周五（4月1日）起取消英美澳等9地的禁飛限制，而旅遊網站的調查顯示，港人最想外遊包括日本及曼谷等熱門地，適逢日圓兌美元昨已跌破125關的逾6年低位，較今年初約114.6水平累瀉逾9%。至於每百日圓兌港元，今日亦一度跌穿6.3的水平。專家指現水位約123是買日圓的好時機，值得低吸小注收集，但亦須緊盯市面最熊預測的法興，更料圓滙下試150才見底。

花旗投資策略及環球財富策劃部主管廖嘉豪回應本報查詢指，日圓作為融資貨幣，表現繼續不佳。與維持政策按兵不動的日本央行相比，聯儲局收緊政策令美日收益率差（實際和名義）擴大，或令日圓持續疲弱。不過，美元現時看起來超買，這可能會令美元兌日圓先行整固後才再向上，而技術走勢上，美元兌日圓下一阻力或介乎125.86至127.33。3個月內日圓料上試115，半年至1年再衝116，長期目標價為112。

日央行再出手無限量買債【下一頁

大新 （02356） 高級經濟師溫嘉煒認為，日本央行收緊政策步伐遠落後於其他主要央行，日圓料仍會受息差因素所拖累。美元兌日圓今年內或在115至126上落，視乎避險情緒變化及其他主要央行收緊政策步伐。若日圓下試123.5至124附近（2015年第四季低位），投資者或可以考慮分段買入日圓。

中信銀行（國際）首席經濟師卓亮指，日本央行預計將保持超寬鬆貨幣政策，日圓吸引力低，料將反覆貶值。

乒乓滙智高級董事陳欣預期，日圓年內高位約115，低位在125，年底目標122，建議小投資者不妨於於124到125可嘗試吸納，但留意美元較强，且日圓避險屬性已遭削弱，反彈力度或不大。

綜合分析指，哈日族除了旅遊外，近年興起網購掃日貨，尤其是市面湧現日貨專營店，散戶不妨趁機低撈日圓，再敍造日圓定期存款，博日圓超跌後作技術反彈，或滙息雙賺。現時渣打香港 （02888） 、華僑永亨及大眾銀行皆有提供日圓定期存款，而花旗1個月年息有2.5厘，膺冠絕全城的高息王。

光大證券國際外滙策略師黄俊能預測，日圓今年的高低位介乎113到125，年底目標價險守120。日本央行仍維持寬鬆的幣策，主要由於通脹仍遠低於央行目標水平。日本2月份的核心消費者物價指數，按年由1月的負1.1%輕微改善至負1%，但仍處於通縮區域，遠低於央行2%的增長目標，相較其他主要國家平均超過5%的通脹水平。日圓在套息交易中將面對較大的沽壓，導致日圓易跌難升。

**業績期步入尾聲 港股反彈已完？重溫《開市追揸沽》譚智樂為你分析最新買賣部署**

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特約記者：曾桂芬

責任編輯：梁智豪

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