▲ 【可持續發展】中華電力於日本訂150億日圓與減排掛鈎銀團貸款

中電控股 （00002） 中華電力成功於日本籌組150億日圓（約10億港元）與減排掛鈎的銀團定期貸款額度，成為中華電力首個在日本金融市場安排的環境、社會及管治（ESG）相關融資。是次貸款額度的條款包括定下與二氧化硫、氮氧化物及可吸入懸浮顆粒物等氣體排放水平掛鈎的表現目標，每年最高排放水平需逐步下調。

交易於3月22日完成，是中華電力於日本區域和城市銀行獲配的第四批跨境貸款，標誌著中華電力透過於不同地域安排廣泛的金融工具，以進一步實現債務組合的多元化和成本效益。是次獲取的貸款額度將用於一般企業用途。

中華電力此前在日本安排三批跨境貸款，分別於 2013 年籌組120億日圓、於 2014 年籌組260億日圓、及於 2015年籌組1.25億美元。三菱UFJ 銀行於此次交易獲授權多個唯一角色，包括獨家授權牽頭行、簿記行和承銷 商、獨家可持續發展協調行、獨家掉期銀行和貸款代理行。

中華電力的管制計劃業務近乎全數新安排的融資均包含ESG元素，當中包括中華電力和青山電力於2021年安排的 44億港元與減排掛鈎的融資。

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