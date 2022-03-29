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【烏克蘭戰爭】老婆家族企業未撤出俄 英財相被批賺黑心錢

環球社會熱點 16:39 2022/03/29

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俄羅斯入侵烏克蘭後，多間跨國企業宣布撤出俄羅斯。英國財相辛偉誠多次呼籲英國企業撤出俄羅斯，對俄羅斯政府造成經濟壓力。惟辛偉誠太太持有股份的家族企業至今仍未撤出俄羅斯，被外界批評指正在賺黑心錢。英國在野黨亦對辛偉誠施壓，但他否認家人正從俄羅斯政權中獲益。

俄最後大型獨立媒體暫時停刊 總編去年獲諾貝爾和平獎 【下一頁】

辛偉誠妻子阿克沙塔（Akshata Murthy）身家豐厚，其中擁有其父親創立的IT外判及諮詢公司Infosys的0.91%股份，估值9億美元（約70.5億港元）。在歐洲最大軟件企業SAP、美國軟件公司甲骨文（Oracle）等大型同行宣布關閉俄羅斯業務之際，Infosys至今仍繼續其俄羅斯業務，被外界批評辛偉誠家人正在賺黑心錢。

英國工黨及自由民主黨批評，阿克沙塔擁有Infosys股份是一個非常嚴肅的問題，呼籲辛偉誠回相關質問。工黨議員黑格（Louise Haigh）表示，情況令人震驚。英國自由民主黨議員財政部發言人渣甸（Christine Jardine）指，辛偉誠需坦白交代任何潛在利益衝突，鑑於與俄羅斯有金融聯繫帶來的風險，應對公眾在相關議題上保持透明度。她直言，財相亦需和其他所有人一樣遵守規則。

俄擬反制裁 限制不友好國家公民入境 【下一頁】

辛偉誠被英國媒體天空新聞網（Sky News）問及，家人是否或從俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）政權中獲益時，辛偉誠回應指並不認同，並強調自己是被民眾選出來的國會議員，會回應自己負責的問題，但妻子並不是政治人物。辛偉誠發言人表示，阿克沙塔及其任何家人並無參與公司營運決策，但《衛報》指阿克沙塔過去一年從Infosys獲分約1,150萬（約1.18億港元）股息。

Infosys發表聲明，指旗下擁有一支總部並非位於俄羅斯境內的小型團隊，為一些國際客戶提供本地服務。Infosys強調，公司與俄羅斯當地企業無任何積極業務關係，並承諾撥款100萬美元（約782.8萬港元）協助戰爭受害者。據報Infosys目前市值約1,000億美元（約7,827.7億港元），並曾和普京有密切關係。

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責任編輯：李俊儀

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